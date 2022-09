„Parkplatz ist für die Händler definitiv wichtig“

Um die 40 Personen haben sich zu einem offenen Dialog bezüglich der Verkehrsversuche im Rahmen des Beteiligungsprojekts „Mobilität mitgestalten – Coesfeld geht weiter“ in der Pfauengasse getroffen. Unter ihnen waren Straßensprecher für den Einzelhandel und die Gastronomie, aber auch Anwohner sowie weitere interessierte Bürger. „Ich finde die Idee ja gar nicht schlecht. Aber ob das hier sein muss, weiß ich jetzt nicht“, kam es von einem Coesfelder vor Beginn des Dialogs aus den Reihen. Genau deswegen hatte die Stadt zu dem offenen Gespräch eingeladen, um eben zu prüfen, was sich seit Beginn der Verkehrsversuche getan hat und wie es angenommen wurde. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie werden Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität der Innenstadt definiert? Und welche Bedürfnisse müssen untereinander abgewogen werden? Alles Fragen, die in diesem Dialog aufgegriffen werden sollten. Rede und Antwort standen Fachbereichsleiter Ludger Schmitz sowie Holger Ludorf. Außerdem war Citymanagerin Nicole Bodem zur Unterstützung vor Ort. Um den Bürgern den Punkt Aufenthaltsqualität in Coesfeld näher zu erklären, war der Geschäftsführer von Netzwerk Innenstadt NRW, Jens Imorde, zu Gast. Des Weiteren kam Udo Drees im Verlauf des Dialogs zu Wort. Drees ist der Vorsitzende des Bürgerbusvereins in Billerbeck.

„Wir haben unter anderem hier in der Pfauengasse ein Experiment gestartet“, erklärte Schmitz zu Beginn des Gesprächs. „Wir müssen den Klimawandel in den Griff bekommen und somit ausprobieren, wie es in Zukunft in Sachen Mobilität weitergehen soll.“ Imorde fügte hinzu: „Wir müssen uns überlegen, ob es auf Dauer Sinn macht, jeden Kilometer mit dem Auto zu fahren.“

Eine Anwohnerin der Pfauengasse sagte: „Man muss sich erstmal die Frage stellen, ob dieser Parkplatz gebraucht wird. Ob er für die Händlerschaft wichtig ist. Das ist er definitiv.“ Daraufhin kam Zustimmung aus den Reihen der Teilnehmer. Der Parkplatz an der Pfauengasse sei wichtig für Bürger, die aus anderen Städten zum Einkaufen kämen. „Man darf nicht immer alles wegnehmen. Coesfeld steht in Konkurrenz zu anderen Städten. Die Leute von außerhalb werden so nicht mehr kommen“, fügte ein Anwohner hinzu.

„Ich finde das hier ist alles ein großer Zirkus“, sagte eine Anwohnerin bestürzt. „Hier in der Pfauengasse war in den letzten Wochen nichts los. Und wir brauchen den Parkplatz hier.“ Bürgermeisterin Eliza Diekmann betonte: „Uns geht es nicht darum, Parkplätze wegzunehmen. Es ist eine Bestandsaufnahme, ob wir an manchen Stellen den Platz anders nutzen sollten und dafür zum Bespiel an der Münster- oder Mittelstraße Parkplätze hinzufügen.“

Über eine Alternative zum Auto sprach Udo Drees vom Bürgerbusverein in Billerbeck. „Dieser Bus fährt bedarfsorientiert. Er holt die Leute von zuhause ab und bringt sie zu einer Haltstelle in Richtung Innenstadt. Außerdem fährt der Bus auch nach Nottuln.“ Natürlich sei dieses Projekt mit viel Aufwand verbunden, „aber es funktioniert und Coesfeld sollte darüber nachdenken, es auch einzuführen.“ Die Bürger fanden die Idee gut, aber für die Umsetzung in Coesfeld würde der Aufwand natürlich größer sein.