Patienten evakuiert, Wasser abgepumpt und Säcke gefüllt

Coesfeld

Der Einsatzbefehl kam am späten Mittwochabend. „Um 21.30 Uhr sind 20 Leute von uns mit vier Fahrzeugen nach Eschweiler ausgerückt“, berichtet Dominik Möller, Sprecher der Coesfelder Feuerwehr. Sie helfen bei der Bewältigung der Hochwasser-Lage. Auch das Technische Hilfswerk hat nach Auskunft des Ortsbeauftragten Frank Immendorf einen solchen Ruf erhalten. Es schickte neun Ehrenamtliche mit zwei Fahrzeugen plus Lichtmastanhänger nach Düsseldorf-Erkrath. Das DRK beorderte vier Freiwillige nach Eschweiler ab. Wie Vorstand Christoph Schlütermann erklärte, halfen Andre Hölker und Jan Flothkötter als hauptamtliche RTW-Besatzung und die Ehrenamtlichen Stefan Grüter und Yannick Riemer gestern dabei, ein Krankenhaus zu evakuieren. Die DRK-Männer transportierten Patienten aus dem St.-Antonius-Hospital in Eschweiler in andere Krankenhäuser.

Von Detlef Scherle