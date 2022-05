Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Coesfeld

(mr). Schwer verletzt worden ist ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ereignete. Der Coesfelder war auf der Neutorstraße in Richtung Basteiwall unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich der Neutorstraße gegen ein Auto stieß, das am Fahrbahnrand geparkt worden war. Aufgrund der an dieser Stelle leicht abschüssigen Straße sei die Geschwindigkeit hoch genug gewesen, dass der Mann zuerst mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Autos aufschlug und dann auf die Straße stürzte: Wie die Polizei weiter mitteilte, habe ein zufällig vorbeikommender Passant den 22-Jährigen blutend auf der Straße liegen sehen und den Rettungsdienst alarmiert. Der Pedelec-Fahrer trug keinen Fahrradhelm und verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern noch an.