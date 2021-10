Pfarreiratswahl in Lette erst nächstes Jahr

Die eigentlich auch in Lette in diesem Jahr anstehende Wahl des Pfarreirats wird um ein Jahr verschoben. Wie die Gemeinde St. Johannes der Täufer mitteilt, hängt das mit der schwierigen Situation nach dem Tod von Pastor Wolf zusammen. Vieles sei momentan noch ungewiss. Und auch nach den coronabedingten Einschränkungen sei ein Neustart erforderlich. Durch den Aufschub der Wahlen, der vom Bistum Münster auch genehmigt worden sei, soll dem neuen Pfarreiratsteam der Weg erleichtert werden.

Konkret sieht es laut Pressemitteilung so aus, dass das Gremium schon durch potenzielle Kandidaten für die Wahl ergänzt wurde. Bei der jüngsten Sitzung des Pfarreirates wurden Margret Gröver, Sandra Krampe, Robert Sommer, Timo Plaß und Lukas Seggewiß durch den Dechanten und derzeitigen Pfarrverwalter Johannes Arntz in das Gremium berufen. Gemeinsam mit den Mitgliedern Markus Kockmann, Mechthild Rabbe, Bernhard Kestermann, Pascal Wolter, Anja Grewe, Paul Wichmann, Hanni Eversmann, Claudia Thoms, Rebekka Elsbecker, Bernhard Krampe, Angelika Michel und Klaus Zimmermann wollen sie als Pfarreirat St. Johannes der Täufer Lette „die anstehenden Herausforderungen annehmen und die Zukunft in den Blick nehmen“.

Am 23. November findet um 19 Uhr eine Pfarrversammlung statt, bei der sich der neu gewählte Kirchenvorstand und der aktuelle Pfarreirat sowie das Leitungsteam von St. Lamberti vorstellen. Bei der Veranstaltung, die in der Pfarrkirche durchgeführt wird, soll auch das Ergebnis einer vor einiger Zeit in der Gemeinde durchgeführten Fragenbogenaktion erläutert werden. Daraus haben sich Leitgedanken ergeben, die in einen Pastoralplan eingearbeitet werden sollen. Darüber möchte der Pfarreirat mit den Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen. Ziel ist, dass St. Johannes auch in Zukunft eine lebendige Gemeinde bleibt.