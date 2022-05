Pfarrer Kossen fordert noch mehr Engagement

„Die KAB St. Johannes Lette wurde vor 100 Jahren gegründet. Sie wurde von vielen Männern und Frauen gestaltet. Unsere KAB heute ist kleiner geworden. Unsere Bildungsveranstaltungen sind immer noch gefragt. Wir werden uns auch in Zukunft um die soziale Gerechtigkeit kümmern“, schickte Ludger Kemper, Mitglied des Vorstands der KAB in Lette, zur Begrüßung im vollbesetzten Saal der Gaststätte Zumbült in Lette voraus. Vorher haben sie gemeinsam einen Gottesdienst in St. Johannes gefeiert, in dem Pfarrer Peter Kossen die Predigt gehalten hatte.

Klaus Zimmermann, Präses der KAB in Lette und Vorstandsmitglied, bedankte sich für diesen Gottesdienst. Auch er ging auf die Aufgaben der KAB ein, die Pfarrer Heinz Volkmar wenige Tage vor seinem Tod am 26. April 2022 ihm noch mit auf den Weg gegeben hatte: „Wir müssen weiterhin Flagge zeigen, das seine Botschaft bei meinem Besuch vor 14 Tagen in Hörstel Gehör findet.“ Volkmar war von 1973 bis 1991 Pfarrer in St. Johannes in Lette. Bürgermeisterin Eliza Diekmann stellte in ihrem Grußwort die rhetorische Frage, ob man heute noch die KAB brauche: „Die KAB kümmert sich um Gerechtigkeit, um Klimaschutz und um Wertschätzung. Das brauchen wir immer noch. Die KAB St. Johannes Lette bricht die großen Themen der Welt herunter auf Lette. Mit einem Flachgeschenk bedankte sie sich für dieses Engagement.

Bernhard Kestermann, KAB-Bezirksausschussvorsitzender, erinnerte daran, dass die KAB den letzten Krieg überstanden habe. „Jetzt haben wir wieder Krieg. Wir haben seitdem viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Die KAB hat sich immer politisch und sozial eingesetzt in Lette, dafür bedanke ich mich besonders“, so Kestermann.

In seiner Festrede erinnerte Kossen daran, dass es immer Flüchtlinge gegeben habe, die aus wirtschaftlicher Not ihre Heimat verlassen. 600 000 Menschen seien in der Pflege tätig, viele davon im Schwarz- und Graubereich. Viele seien aus Polen, Rumänien oder Bulgarien. „Sie heißen nur die Polin, die Bulgarin. Fragen Sie doch mal diese Menschen nach ihrem Namen. Und dann wird mir gesagt, es sei doch nicht so schlimm, dass die Arbeiter bei Westfleisch in Sechs-Bett-Zimmern leben würden, denn das seien sie ja zu Hause auch so gewohnt. Dort leben sie mit Familienangehörigen zusammen, hier mit fremden Menschen. Unser Minister Karl-Josef Laumann weiß um dieses Problem. Er weiß nur nicht, wie man davon abkommt“, ergänzte Kossen. Auch die besonders „hässliche Seite der Zwangsprostitution“ sprach er an: „Alleine in Münster sind 400 Bulgarinnen zwangsweise in der Prostitution. Nur drei Prozent machen das freiwillig.“

Mit direkten Worten forderte er auch von der KAB noch mehr Engagement um Gerechtigkeit und den Erhalt der Menschenwürde unabhängig von der Herkunft der Menschen ein. Solidarität und soziale Gerechtigkeit müsse global gelebt werden. „Corona und Klimawandel müssen weltweit angegangen werden. Wenn Menschen vor dem Klimawandel fliehen, haben wir das verursacht“, sagte Kossen am Ende, bevor es zum geselligen Teil der Veranstaltung überging.