Pfarrstelle wird nicht neu besetzt

Lette

Nach dem plötzlichen Tod von Stephan Wolf, der zuletzt als Pfarrer in der Gemeinde St. Johannes Lette tätig war, steht die Frage um die Zukunft der Pfarrei im Raum. Auf AZ-Nachfrage bringt es Johannes Arntz auf den Punkt: „Vom Bistum ist vorgesehen, dass die Stelle des leitenden Pfarrers in Lette nicht neu besetzt werden soll“, so der leitende Pfarrer in der Gemeinde St. Lamberti. Gleiches bestätigt Johannes Hammans als Dechant des Dekanats Coesfeld und Dülmen: „Stephan Wolf war der letzte reguläre Pfarrer in dieser Form in der Kirchengemeinde St. Johannes Lette.“ In Zukunft sei nun eine „kooperative Seelsorge“ mit St. Lamberti geplant. Dazu sollen Ende August Gespräche mit entsprechenden Gremien und Vertretern des Bistums geführt werden.

Von Leon Seyock