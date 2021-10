Pfiffige Bürger-Ideen gefragt

Mitdenken, mitgestalten und ihre Ideen für eine neue Leader-Förderperiode einbringen – das können die Bürger in der Baumberge-Region am Mittwoch, 3. November. Dann laden die Bürgermeister von Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl sowie das Leader-Regionalmanagement zur Auftaktveranstaltung zur kommenden Förderperiode. Von 17 bis 20 Uhr sollen in der Bürgerhalle in Coesfeld neue Projekte angestoßen werden.

Rund fünf Millionen Euro sind seit 2008 über Leader in die Baumberge-Region geflossen. Mehr als 50 Projekte von der Einsatzgruppe Naturschutz über den Aufenthaltsraum für den Generationenpark Osterwick, die Umgestaltungen am Holtwicker Ei, den Generationenpark Nottuln, die Lastenfahrräder für Billerbeck, das Rikschaprojekt Leezenglück und die Neugestaltung der Ausstellung des Museums im Coesfelder Walkenbrückentor bis hin zum Jobcoach für Nottuln und Rosendahl haben das Leben hier lebenswerter gemacht. Sie trugen auch dazu bei, dass sich die Region zukunftsfähig weiterentwickeln kann.

Um die erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu können, müssen sich die fünf Kommunen nun erneut als Leader-Region bewerben. Haben sie Erfolg, stehen in den Jahren 2023 bis 2029 rund 2,7 Millionen Euro an Fördergeldern aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Umsetzung von Projektideen zur Verfügung.

Voraussetzung für die Bewerbung ist die Weiterentwicklung der Lokalen Entwicklungsstrategie. Sie zeigt, welche aktuellen Entwicklungsbedarfe in der Region bestehen und mit welchen thematischen Schwerpunkten ihnen begegnet werden soll. Ab dem 3. November haben die Bürger deshalb die Gelegenheit zu sagen, welche Herausforderungen aus ihrer Sicht in den nächsten Jahren bestehen, wo sich die Region neu positionieren sollte, wo an Erfolge angeknüpft werden sollte und welche Projekte dazu beitragen können, die Herausforderungen zu lösen. In den nächsten zwei Monaten folgen weitere Beteiligungsmöglichkeiten.

Basis der Planungen für den Zeitraum bis 2029 ist die bestehende Lokale Entwicklungsstrategie. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) hat in den vergangenen Wochen bereits eine Evaluation durchgeführt und mögliche Anpassungen an den bestehenden Themenfeldern Tourismus/Kultur, Umwelt, Soziales und Wirtschaft diskutiert – beispielsweise Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Anpassungen an den Klimawandel und Ausbau generationengerechter Angebote.

7 Interessierte können sich für die Auftaktveranstaltung bis zum 27. Oktober per E-Mail an regionalmanagement@leader-baumberge.de anmelden. | www.leader-baumberge.de