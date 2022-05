Sieben Uhr in der Früh. Maria Onofrei steht bereit am Erdbeertunnel in Harle. Sie schnappt sich ihren Rollwagen, und schon geht es los. Mit kritischem Blick geht sie von Stellage zu Stellage. Sind hier schon rote Erdbeeren? Sie greift in die Blüten und schaut genau hin. Ja! Da sind welche. „Im Moment ist es noch einfach, denn es sind noch nicht so viele Erdbeeren gereift“, erklärt sie. Außerdem ist sieben Uhr für Maria verhältnismäßig spät. Normalerweise fängt die Rumänin bereits um fünf Uhr in der Früh an zu arbeiten. Denn in der Hochsaison, die ab Mitte Mai beginnt, ist viel mehr zu pflücken.

Auf dem Hof Rahmann in Harle gibt es circa zehn Hektar Anbauflächen für Erdbeeren. Es seien schon mal mehr gewesen, aber aufgrund der schlechten Handelspreise werde die Erdbeer-Menge seit Jahren verringert. „Für uns ist es im Münsterland bei den Flächen-Preisen und vor allem den stetig steigenden Lohnkosten schlichtweg unmöglich, für den Supermarkt zu produzieren, der die Erdbeeren für 99 Cent pro Schale anbieten möchte“, betont Andreas Rahmann. „Diese Erdbeeren können heute nur noch aus Ländern kommen, wo es keinen Mindestlohn gibt und keine sozialen Standards eingehalten werden“, erklärt der Landwirt und hebt eine Frucht auf, die auf dem Boden liegt: „Das ist Vogelfraß. Leider haben wir auch im Tunnel damit zu kämpfen. Das ist aber wesentlich weniger als im Freiland.“

„Pflücken ohne bücken“, das ist die Zukunft auf Hof Rahmann. „Um dem Mindestlohn entgegenzuwirken, müssen wir sehen, dass unsere Mitarbeiter mehr Kisten pro Stunde pflücken können. Daher bauen wir jetzt vermehrt Erdbeeren in Folientunneln auf Stellagen an“, erklärt der Erdbeerbauer. Durch die Folientunnel werden die Pflanzen gegen Wettereinflüsse geschützt. Die Tunnel halten nachts länger die Temperaturen, daher gibt es auch schon früher Erdbeeren. Stellagen sind 1,2 Meter hohe Rinnen, in denen die Erdbeeren rückenfreundlich auf passender Höhe wachsen. In der nächsten Zeit eröffnen Rahmanns ihre Erdbeertunnel am Hof zum Selbstpflücken. „Diesen Spaß, Erdbeeren zu ernten, wollen wir unseren Kunden natürlich nicht vorenthalten“, grinst Andreas Rahmann.

Neben den Erdbeertunneln finden sich die freien Erdbeerfelder des Hofs wieder. Andreas Rahmann steigt in seinen Polaris Ranger und fährt los. Denn nicht alle Tunnel und Felder liegen direkt am Hof. Hund Zeus jault kurz auf. Ja, etwas wackelig ist es in dem Wagen. Und kalt auch. Aber natürlich sehr praktisch, denn schnell ist man beim nächsten Feld. Andreas Rahmann stoppt den Wagen und deutet auf eine Fläche. Diese sieht schon ganz anders aus. Stroh liegt über den einzelnen Erdbeerpflanzen. „Die Pflanzen können dadurch noch weiterschlafen“, sagt er schmunzelnd. „Durch diesen Trick verspäten wir bestimmte Sorten, um die Saison zu verlängern. Würden wir die Saison nicht verfrühen und verspäten, gäbe es die Königin der Beeren nur ein paar Wochen.“ So ist es möglich, von Ende April bis in den September hinein, Erdbeeren aus Coesfeld für Coesfeld zu bekommen.

Zurück bei den Tunneln belädt Maria weiter ihre Kisten mit Erdbeeren. Noch ist sie alleine. „In der Hochsaison haben wir hier um die 100 Arbeiter und noch mal 60 für den Verkauf“, betont der Landwirt. Aber überhaupt Arbeiter zu finden, wird immer schwieriger für Andreas Rahmann. Maria kommt gerne und seit drei Jahren nach Coesfeld: „Es ist für mich eine gute Arbeit.“