Pius verliert gegen den Trend

Während die Gesamtzahl der Anmeldungen nur minimal steigt (435 gegenüber 430 im Vorjahr), sind es vor allem die Verschiebungen zwischen den Schulen und Schulformen, die ins Auge fallen. So verzeichnen die Realschulen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 29 Anmeldungen. Dieser Rückgang geht aber komplett auf die Theodor-Heuss-Realschule (minus 33) zurück, während die Freiherr-vom-Stein-Realschule (plus 4) sogar einen Zuwachs verzeichnen kann.

Auch bei den Gymnasien zeigt sich kein einheitliches Bild. Insgesamt wechseln ab dem Sommer mit 234 Schülern deutlich mehr Fünftklässler auf ein Gymnasium als im Vorjahr (198). Anders als im laufenden Schuljahr gibt es damit wieder mehr Gymnasial- als Realschulanmeldungen. Doch am St.-Pius-Gymnasium geht dieser Trend vorbei. Während das Heribung (plus 18) und das Nepomucenum (plus 30) mehr Schüler aufnehmen, sind es am Pius (minus 12) nun weniger.

Die ansteigende Tendenz bei den Fünftklässler-Anmeldungen werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, kündigt Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz an und verweist auf die Schulentwicklungsplanung. Einen kontiniuierlichen Anstieg prognostiziert dieser in den nächsten Jahren für die Sekundarstufe I.

Mehrere Gründe für den verstärkten Zulauf der Gymnasien gegenüber den Realschulen seien denkbar, so Heitz. Ein möglicher Grund sei etwa die Rückkehr zu G9, also die Abkehr vom verkürzten Abi. Die verstärkten Realschul-Anmeldungen im vergangenen Jahr seien eventuell darauf zurückzuführen, dass Eltern ihre Kinder nach dem corona-bedingten Unterrichtsausfall nicht haben überfordern wollen.

Ein Rätsel bleiben dagegen die Verschiebungen zwischen den einzelnen Gymnasien, vor allem zwischen Pius und Nepomucenum. Hatte man sinkende Anmeldezahlen am Nepo in den vergangenen Jahren stets mit der bevorstehenden Großbaustelle begründet, steigen die Zahlen nun ausgerechnet im Jahr des Baustarts.

Fachbereichsleiterin Heitz will das nicht überbewerten. Bei den Anmeldungen habe es immer Wellenbewegungen gegeben. Häufig seien es Schüler und Schülerinnen einer Schule oder eines Ortes, die sich geschlossen umorientieren. Auch die Entscheidungen des Freundeskreises bleiben schließlich ein gewichtiger Faktor bei der eigenen Schulwahl.

In diesem Fall sind es übrigens vor allem Auswärtige, die sich für das Nepomucenum entschieden, denn nur 25 von 74 dort angemeldeten Kindern kommen aus Coesfeld. Mit rund zwei Dritteln hat das Gymnasium damit den höchsten Anteil von Einpendlern unter den Anmeldungen.

Für die gesamte weiterführende Schullandschaft liegt der Einpendler-Anteil bei rund einem Drittel. Die Zahl der Auspendler bleibt mit 17 Schülern dagegen verschwindend gering.