Pkw-Fahrer tot – Radlerin schwer verletzt

Zwei schreckliche Unfälle am Pfingstsamstag auf der B 474 und Am Tüskenbach

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Herner, der auf der B 474 in Richtung Dülmen unterwegs war, gegen 15.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam auf der Ortsumgehung Lette in Höhe der Coesfelder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Beide Fahrzeuge rutschten durch die Wucht des Aufpralls in den Graben. Der Pkw-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schwersten Verletzungen. Der 56-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Borken blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Notfallseelsorger betreute Unfallzeugen. Die B 474 war wegen der Bergungsarbeiten – der Auflieger des Lkw musste mit einem Kran aus dem Straßengraben gehoben werden – mehrere Stunden lang gesperrt.

Der zweite schwere Unfall ereignete sich um 17.40 Uhr Am Tüskenbach. Dort befuhr die Radfahrerin einen Radweg, der in Höhe der Kirche Anna Katharina auf die Fahrbahn geführt wird. An dieser Stelle touchierte sie seitlich den herannahenden Pkw eines 54-jährigen Coesfelders, der ebenfalls von der Rekener Straße kommend in Richtung Am Wasserturm unterwegs war. Die Radfahrerin kam bei dem Kontakt mit dem Auto zu Fall. Sie verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Polizeikräfte aus Borken und Recklinghausen unterstützten die Coesfelder Beamten bei der Unfallaufnahme.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei zu den Unfallursachen noch an. Bei dem tödlichen Unfall hat das Unfallteam aus Münster dabei die Federführung übernommen.