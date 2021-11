Pläne ernten Lob und Begeisterung

Staunen, als der Clip im Bezirksausschuss über die Leinwand flimmert und die Ausschussmitglieder virtuell in 3D durch das geplante kleine Wohnquartier Lette-Nord führt. Was folgt, ist ein fraktionsübergreifendes Lob für die Planungen des Architekturbüros Thume + Kösters.

So würde das Wohnquartier Lette-Nord in einigen Jahren nach jetzigem Planungsstand aussehen, wenn man über der Tankstelle Uckelmann nebenan eine Drohne kreisen ließe.

Dieses sieht für das rund 5000 Quadratmeter große Dreieck an der Letter Ortseinfahrt drei Ein- bis Zweifamilienhäuser mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen von je 68 bis 85 Quadratmetern vor. Erschlossen wird das Wohngebiet laut Plan nicht über die Coesfelder Straße, sondern über den Wirtschaftsweg zwischen dem Bauland und der gegenüberliegenden Tankstelle mit einer verkehrsberuhigten Stichstraße. „Die Mehrfamilienhäuser stehen in einer Flucht parallel zur Coesfelder Straße und sorgen mit ihrer städtebaulichen Kante für den Schallschutz“, erläutert Gerold Thume. Auf den Grundstücken sollen mehrere mittelgroße Laub- und Obstbäume angepflanzt werden. Die Bauart der Häuser soll „das münsterländische Dörfliche prägen“, so der Architekt. Während die Grundstücke für die Einfamilienhäuser voraussichtlich verkauft werden, könnte sich Christof Horstmöller als Eigentümer der Fläche vorstellen, für ein oder zwei Mehrfamilienhäuser als Investor aufzutreten.

„Wir begrüßen die Idee, denn Mietwohnungen fehlen in Lette“, sagt Gisela Schulze Tast (CDU) und ergänzt. „Die Bauart fügt sich gut ein. Moderne Blocks würden dort auch nicht passen.“

„Ich hätte nicht gedacht, dass dort so viele Häuser entstehen können, aber Sie haben es uns gut dargestellt“, äußert Horst Schürhoff (SPD) die Zustimmung seiner Fraktion. „In Zeiten der Flächenknappheit kann man auch mal etwas dichter bauen“, lobt Dr. Heiner Kleinschneider (CDU) die Konzeption und regt an, keine harten Schnittkanten an den Außengrenzen zum Ackerland zu planen, „um später in einem Guss weiterplanen zu können“.

„Das ist eine Aufwertung für Lette an einem ganz besonderen Ort. Insgesamt ein tolles Konzept“, stimmt Andreas Walde (Pro Coesfeld) ins Lob mit ein. Auch die Grünen begrüßen die Planungen. Hans-Jürgen Braukmann regt jedoch an, auch sozialen Wohnungsbau zu berücksichtigen und wirft noch eine Idee ein. „Es sind relativ wenige Parkplätze geplant. Wäre es nicht möglich, durch Versetzung der Häuser ein Parken am Rande zu ermöglichen, um die Stichstraße autofrei zu halten?“ Beide Anregungen werden ins Protokoll aufgenommen.

Uneins sind sich die Ausschussmitglieder nur bei der Frage, ob es noch der Beteiligung des Gestaltungsbeirats bedarf. Bei sieben Ja- zu drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen darf sich dieser nun zu den Planungen äußern, sofern auch der Rat zustimmt. Über die Aufstellung des Bebauungsplans im „vergleichsweise schlanken Planverfahren“, so Stadtplaner Ludger Schmitz, herrscht jedoch Einigkeit.