Plattdeutscher Stammtisch startet nach Coronapause

30 Teilnehmer in Stadtbücherei

Coesfeld

Die Freude war groß, denn zwei Jahre hatte der plattdeutsche Stammtisch des Heimatvereins Coesfeld auf seine Treffen verzichten müssen. Nun hat die Vorsitzende Edith Eckert-Richen mehr als 30 Freunde der münsterländischen Mundart in der Stadtbücherei begrüßt. Zu Gast war Ulla Wolanewitz, die einige ihrer plattdeutschen Werke vorstellte. Barbara Hölker vom Team der Stadtbücherei sorgte dafür, dass Sequenzen aus den in den vergangenen Jahren entstandenen Filme mit Lebensbiografien in Plattdeutsch auf Großleinwand präsentiert werden konnten. Anschließend las die Nottulner Autorin aus ihren Büchern „Muckefuck & Möppkenbraut“, „Blagengemöös“ und „Düörgemöös“ unterhaltsame Anekdoten. Unterstützung erhielt die Veranstaltung durch eine Förderung vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.