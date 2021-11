Plattform als perfekte Provinzposse

Lette

So viel Ehre wird Lette selten zuteil – gleich drei Fernsehbeiträge haben sich dem Ortsteil in den letzten Wochen gewidmet. Nach einem Beitrag bei Sat1 folgten Ausstrahlungen bei RTL und der ARD. Okay, für die Tagesthemen oder das Nachtjournal hat es nicht gereicht, sondern nur für den Vorabend-Boulevard von „Explosiv“ und „Brisant“. Zwischen Promi-Tratsch und Blaulicht-Voyeurismus kriegen die Zuschauer einen handfesten Skandal aus Lette aufgetischt: eine Aussichtsplattform ohne Aussicht.

Von Falko Bastos