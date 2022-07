„PLATZHALTER“ schaffen kleine Inseln

Aktion zum Mobilitätskonzept beginnt am Montag an drei Standorten

Nun steht im Rahmen der Entwicklung „Von A nach B“ der nächste Schritt an: drei Phasen, in denen der Diskussion über die Mobilität von morgen Raum gegeben und das Thema in der Stadt sichtbar gemacht wird. Dieses „Sichtbar-machen“ soll mithilfe von sogenannten „PLATZHALTERN“ geschehen, die an wechselnden Standorten aufgestellt werden. Mit den auffälligen „PLATZHALTERN“ im Format eines üblichen Pkw-Stellplatzes entstehen für kurze Zeit und an wechselnden Standorten im ruhenden Verkehr, am Rande des Straßenraums und auf anderen öffentlichen Flächen Tanzflächen, Bühnen, Picknickplätze, Entspannungsinseln und Informationsmöglichkeiten.

Die „PLATZHALTER“ sind kleine Inseln im Stadtraum, an und auf denen nachgedacht, diskutiert und ausprobiert werden kann, wie der Platz in der Stadt in Zukunft genutzt werden soll. Wie können Mobilitätsbedürfnisse und Aufenthaltsqualität sinnvoll, gerecht und nachhaltig miteinander verbunden werden und welche Möglichkeiten bestehen, um diese Ziele dann gemeinsam zu erreichen, so die Pressemitteilung der Stadt.

Los geht es schon nächste Woche am Montag (11. 7.). In der ersten Phase, die bis zum 27. Juli andauert, werden „PLATZHALTER“ an folgenden Standorten stehen: Gartenstraße, Kleine Viehstraße und Bahnhofsallee in Lette. Umziehen werden die stabilen, sicheren und nachhaltigen „PLATZHALTER“ für die zweite Phase, die vom 27. Juli bis 12. August stattfinden wird. Die dritte Phase und zugleich auch die Aktionstage zum Projekt „Mobilität mitgestalten – Coesfeld geht weiter“ werden am Samstag (13. 8.) beginnen. In dieser letzten Phase, werden neben den „PLATZHALTERN“ auch andere Aktionen ins Stadtgebiet Einzug halten.

Informationen zu dem Projekt sowie eine Umfrage zu den „PLATZHALTERN“ unter | www.a-b.coesfeld.de