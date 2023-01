Polit-Plauderei mit der Zitruskoalition

Typisch Sarah Albertz. „Das darf ich ja eigentlich gar nicht laut sagen“, sagt sie und sagt es dann doch laut. „Ich wusste gar nicht, was ein Podcast ist, als Dominik mich fragte, ob ich mit ihm einen Podcast mache.“ So kennt man die grüne Kommunalpolitikerin. Sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube, egal ob es sich um eine Debatte im Umweltausschuss handelt, um ein Presseinterview oder um Polit-Plauderei im neuen Coesfeld-Podcast „Liberal Lokal“, den sie mit FDP-Mann Dominik Engbers veröffentlicht.

Wie kam es zu der Zitruskoalition? Engbers: „Ich hatte schon länger den Gedanken, dass man Kommunalpolitik nahbarer machen müsste. Und da ich selber sehr gerne Podcasts höre, fand ich dieses Medium besonders reizvoll. Anfangs hatte ich einen FDP-Podcast im Sinn, aber dann erreicht man doch nur die eigene Partei und ihre Sympathisanten. Also habe ich Sarah angesprochen, ob sie mitmacht.“ Die musste sich zunächst schlau machen, was denn überhaupt so ein Podcast ist, und hörte in ein paar Empfehlungen von Dominik Engbers hinein. Achtung, Herz-Mördergrube: „Die fand ich alle ganz furchtbar, aber dann bin ich auf den Podcast „Lanz & Precht“ gestoßen. Etwas in der Art konnte ich mir gut vorstellen. Außerdem hatte ich Bock, mal was auszuprobieren“, so Albertz.

Im September veröffentlichten sie die erste Folge von „Liberal Lokal“, in der sie über ihre Beweggründe, sich in einer Partei und in der Kommunalpolitik zu engagieren, plaudern. In drei weiteren Folgen, die bisher erschienen sind, haben sie jeweils einen Gast in ihrem Wohnzimmer-Studio: Frieda Schmitz von der SPD Coesfeld, Susanne Keull von Coesfeld for Future, Paavo Czwikla, Kreisvorsitzender der FDP Münster, und Architekt Dominik Bodem. Gesprochen wird über Politik, vorzugsweise Kommunalpolitik, und immer über aktuelle Themen, die die Coesfelder bewegen – in einem Tonfall als würden sich Freunde unterhalten. Dazu gehört auch, dass Platz für Spontaneität bleibt, dass auch mal Versprecher, Lacher und kurze Pausen sein dürfen und dass Sarah Albertz ab und an etwas raushaut, was sie eigentlich gar nicht laut sagen darf. „Wir bereiten die Gespräche nicht besonders vor. Das trägt dazu bei, dass sie kurzweilig sind und nicht so gestelzt klingen“, so Engbers, der die Beiträge später auch schneidet und den Ton bearbeitet.

Was auffällt: Die Gespräche verlaufen zumeist recht harmonisch, Schlagabtausch Fehlanzeige. Was wären Reibungspunkte? Albertz: „Vielleicht Bauvorhaben wie... Ich sag‘s jetzt nicht.“ Und dann sagt sie es doch. „Westfleisch.“ Engbers lässt den Ball liegen, er ist nicht der Typ, der impulsiv auf ein bloßes Stichwort reagiert. Diese Unterschiedlichkeit in den Temperamenten ist es vielleicht mehr noch als die unterschiedliche parteipolitische Verankerung, die den Reiz des Podcasts ausmacht.

An dem Konzept wollen die beiden festhalten, haben auch schon weitere Gäste auf dem Zettel: Bürgermeisterin Eliza Diekmann, Markus Köchling (CDU), Ralf Nielsen (SPD). „Wir würden aber auch gerne mit Engagierten aus anderen gesellschaftlichen Bereichen ins Gespräch kommen, gerne Leute, die vor Ort aktiv sind“, so Engbers.

Und was sagen ihre jeweiligen Parteien zu der gelb-grünen Zusammenarbeit? „Also, die von den Grünen finden es super“, sagt Albertz. „Ich habe auch nichts Negatives gehört“, so Engbers. Auch über die Parteigrenzen hinaus hat der Podcast Zuhörer, wobei nach fünf Folgen die Einschaltquote logischerweise noch ausbaufähig ist. Bleibt noch die Frage zu klären, ob Sarah Albertz inzwischen auch begeisterte Podcast-Hörerin geworden ist. Achtung, Herz-Mördergrube: „Definitiv nicht. Ich höre mir einmal unseren fertigen Podcast an. Das wars dann.“

7 Wer sich „Liberal Lokal“ anhören möchte, findet alle Folgen auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music oder im Browser unter https://liberal-lokal.letscast.fm