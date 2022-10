Politik will mehr sozialen Wohnungsbau

Vier Mehrparteienhäuser mit 30 Einheiten am Kalksbecker Weg geplant

Vier Kuben mit begrünten Innenhöfen sollen an der Ecke Kalksbecker Weg/ Druffels Weg geschaffen werden. Aktuell stehen dort noch zwei große Mehrfamilienhäuser, die abgerissen werden.

3600 Quadratmeter ist die Fläche groß, der zwei Vorhabenträger ein neues Gesicht geben wollen. Dazu müssen zunächst die beiden baugleichen Bestandsgebäude, die acht Wohnungen umfassen, abgerissen werden. Wie Architekt Lars Thier informierte, stammen die Häuser aus dem Jahr 1964 und würden energetisch niedrige Standards aufweisen. Eine Prüfung habe ergeben, dass eine Sanierung „wirtschaftlich nicht tragbar“ und damit nicht zielführend sei. Die beiden Eigentümer (Lütkenhaus und Böing Immobilienverwaltung sowie die Wohnungsgenossenschaft Coesfeld eG) hätten sich daher für ein Neubaukonzept entschieden.

Dieses sieht vor, wie dem Ausschuss mit einem Video präsentiert wurde, dass auf dem Areal vier einzelne Wohngebäude entstehen. Diese dreigeschossigen Kuben sollen versetzt voneinander gebaut werden, sodass Innenhöfe entstehen, denen vor allem mit viel Grün Leben eingehaucht werden soll. Zwei der Gebäude sollen durch eine Tiefgarage miteinander verbunden werden, so die Planungen, zudem soll alles barrierefrei und mit „energetisch hohen Standards“ hergerichtet werden. Insgesamt sind in den vier Gebäuden 30 Wohnungen geplant, von denen sechs als öffentlich geförderte Wohnungen mit entsprechender Mietpreisbindung geplant sind.

In hohen Tönen lobten die Ausschussmitglieder die Planungen. Johannes Warmbold (CDU) sprach etwa von „hochwertigem Wohnungsbau“, bei den Grünen stoße „Nachverdichtung immer auf offene Ohren“, so Christoph Wolfers. Mit 20 Prozent kritisierte er allerdings einen zu geringen Wert sozialen Wohnungsbaus und wollte 50 Prozent sehen. Heinrich Volmer (Pro Coesfeld) hakte ein, dass die Fraktion die Planungen mittragen würde, und wollte mit 30 Prozent gefördertem Wohnraum einen Kompromiss finden. Warmbold warnte davor, dass bei einer hohen Menge an sozialem Wohnungsbau das Projekt „nicht kostendeckend“ zu realisieren sei und die Investoren im Zweifelsfall abspringen könnten. Der Ausschuss verständigte sich einstimmig darauf, dass neben der Aufstellung des Bebauungsplanes die Verwaltung mit den Investoren zeitnah Kontakt aufnehmen soll, um eine Bereitschaft zur Erhöhung des geförderten Wohnungsbaus abzufragen.