Post aus dem Rathaus für Eltern künftiger i-Dötzchen

352 Eltern von Schulanfängern haben jetzt Post aus dem Rathaus erhalten. „Wir wenden uns damit an Mütter und Väter, deren Kinder im kommenden Jahr schulpflichtig werden“, erläutert Dorothee Heitz, Leiterin des städtischen Fachbereiches Jugend, Familie, Bildung, Freizeit. Das sind Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 geboren wurden. „Wir informieren in dem Brief jetzt schon über das Einschulungsverfahren, um den Eltern alle Möglichkeiten aufzeigen zu können.“ Die Anmeldungen erfolgen bis zum 8. Oktober zentral über die Stadt Coesfeld.

Schulbezirke, die früher die Zuordnung von Wohngebieten oder Ortsteilen zu einzelnen Grundschulen regelten, gibt es schon seit Jahren nicht mehr. „Die Wahlfreiheit der Eltern wird nur begrenzt durch die Aufnahmekapazität der Schulen. Das heißt, dass bei einem Anmeldeüberhang den Kindern, für die es sich um die nächstgelegene Schule handelt, Vorrang eingeräumt werden muss“, erläutert Dorothee Heitz.

In Coesfeld stehen sechs städtische Grundschulen zur Wahl: fünf katholische und eine evangelische und außerdem die Maria-Montessori-Grundschule als Gemeinschaftsgrundschule. Wer sich nicht für die nächstgelegene Grundschule entscheidet, sollte vorsorglich eine weitere Grundschule als Zweitwunsch angeben. Bis zum 8. Oktober können Eltern die Anmeldung per E-Mail an schule@ coesfeld.de oder schriftlich vornehmen. Ein Anmeldebogen liegt dem Brief bei. Eltern, die ihr Kind vorzeitig einschulen möchten, finden das Formular auch im Serviceportal der Stadt unter serviceportal.coesfeld.de (Suchwort „Einschulung“). „Die Anmeldebögen sind grundsätzlich bei der Stadt einzureichen, es sei denn, das Kind soll an der Maria-Montessori-Grundschule angemeldet werden. In diesem Fall ist das Formular direkt bei der Maria-Montessori-Grundschule abzugeben“, stellt Dorothee Heitz im Pressetext dar.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden die Kinder und Eltern durch die Grundschulen eingeladen. Dann sind auch die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch als Nachweis erforderlich. Und bei diesem Gespräch werden die Schulfähigkeit und der Sprachstand des Kindes geprüft.

Der jetzt versandte Brief enthält auch Informationen zu Schulart, den Schülerbeförderungskosten, Rechtsgrundlagen der Offenen Ganztagsgrundschule mit Förder-, Betreuungs- und Freizeitangeboten. „In der Regel wird eine Betreuung bis 16 Uhr sichergestellt“, sagt Dorothee Heitz. Ausgenommen sind nur drei Wochen in den Sommerferien und eine Woche in den Weihnachtsferien.

Im Angebot, das an allen Coesfelder Grundschulen gilt, ist auch ein warmes Mittagessen enthalten, das gesondert abgerechnet wird. Fragen zum Anmeldeverfahren beantworten die Mitarbeiter im Fachbereich Jugend, Familie, Bildung, Freizeit, Tel. 02541/939-2315 und 939-2817. 7 Städtische Grundschulen in Coesfeld: 0 Katholische Grundschulen: Lambertischule Laurentiusschule, Ludgerischule, Maria-Frieden-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule Lette 0 Evangelische Grundschule: Martin-Luther-Schule