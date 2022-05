Powerfrau bei den Liebfrauen

Coesfeld

Frischer Wind im Kloster Annenthal Seniorenzentrum: Mit Raisa Effkemann hat eine moderne, junge Powerfrau Anfang 2022 die Einrichtungsleitung übernommen. Die gelernte Pflegefachkraft und studierte Psychologin war zuvor als stellvertretende Einrichtungsleiterin bei der Tectum Caritas gGmbH in Steinfurt beschäftigt, Trägerin von Einrichtungen und Diensten, in denen Menschen mit Behinderungen Unterstützungs- und Hilfeleistungen erhalten. Ihre neue Aufgabe ist insofern besonders, als in dem Seniorenzentrum, das zum Verbund der Heilig-Geist-Stiftung Dülmen gehört, ausschließlich Schwestern Unserer Lieben Frau betreut und gepflegt werden. Zudem ist das Seniorenzentrum räumlich in das Kloster Annenthal integriert, sodass es immer wieder auch Berührungspunkte mit Schwestern gibt, die nicht im Seniorenzentrum leben, allen voran mit Provinzoberin Schwester Josefa Maria Bergmann und Geschäftsführerin Schwester Andrea Maria Schäfers. Insgesamt leben 90 Schwestern im Annenthal, davon 65 im Seniorenzentrum.

Von Christine Tibroni