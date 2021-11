Preis nach Karl Schiewerling benannt

„Der Einsatz für Menschen war sein Leben“, erinnerte Mechthild Schiewerling an ihren im Januar dieses Jahres verstorbenen Mann Karl Schiewerling. Und eben dieser Einsatz des Nottulner Sozialpolitikers und ehemaligen Bundestagsabgeordneten soll jetzt in Form des Karl-Schiewerling-Sozialpreises gewürdigt werden. Der Vorschlag dazu stammt aus dem Stadtverband Coesfeld der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Am Donnerstagabend war eine Abordnung der CDA Coesfeld in Nottuln, um im Heimatort Schiewerlings die Richtlinien für den Preis abzustecken. Treffpunkt war das Jugendzentrum, denn Schiewerling hatte sich stets, auch schon als Ratsmitglied in Nottuln, für die Jugendförderung eingesetzt.

Coesfelds CDA-Vorsitzender Valentin Merschhemke freute sich, dass auch Mechthild Schiewerling und Sohn Matthias sowie MdB Marc Henrichmann und einige Nottulner CDU-Mitglieder zu dem Treffen gekommen waren. Zunächst bekamen die Gäste im Jugendtreff vom sozialpädagogischen Team einen Einblick in ihre Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. In der anschließenden Besprechung wurde der Plan, den bisherigen Sozialpreis der CDA Coesfeld auf eine breitere Ebene zu stellen, festgezurrt.

„Es ist unglaublich, was in unseren Gemeinden im Kreis Coesfeld ehrenamtlich geleistet wird. Es ist entscheidend, dass wir uns nicht wegducken“, meinte Vorsitzender Merschhemke. So solle aus dem bisherigen Sozialpreis der CDA Coesfeld der „Karl-Schiewerling-Sozialpreis“ werden, der kreisweite Bedeutung erhalten soll. Prämiert werden sollen ehrenamtlich Arbeitende und gemeinnützige Organisationen, die mit ihrem Einsatz das soziale Leben bewahren, stärken, fördern und selbst vorleben und somit dazu beitragen, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Der so neu aufgestellte Karl-Schiewerling-Sozialpreis soll alle zwei Jahre vergeben werden. „Ich war überwältigt und sehr gerührt, als ich das gehört habe“, äußerte sich Mechthild Schiewerling dazu. Sie soll auch der Jury angehören, die die Preisträger bestimmt. Noch in der Planung ist, wie der Preis aussehen soll. „Wir denken da an eine Skulptur eventuell aus Baumberger Sandstein und eine Urkunde“, schlug Valentin Merschhemke vor. Auch wolle man versuchen, Sponsoren zu finden, so dass ein Preisgeld damit verbunden sei.