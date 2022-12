Prekäres Leben in der „Rattenburg“

Wenn man zu Ariana (Name von der Redaktion geändert) will, muss man sie auf dem Handy anrufen. Die Klingelanlage funktioniert nicht. Dafür steht die Hauseingangstür den ganzen Tag offen. So wie die Klappen der Briefkästen. Aus dem Keller steigt ein übler Geruch auf. Auf dem ersten Treppenabsatz stehen Fahrräder. „Sie wurden uns schon mehrfach gestohlen. Deshalb stellen wir sie hier ab“, sagt die studierte Lehrerin vom Balkan, als sie den Reporter herein bittet. Die Frau, die bei Westfleisch arbeitet, lebt mit ihren beiden Kindern (11 und 14 Jahre) in einer von acht Wohnungen in der Süringstraße 26 – über der Spielothek, dem ehemaligen „Anno“, in dem ein Türkischer Kulturverein Jugendarbeit betreibt, und einer Shisha-Bar.

Von außen ist schon lange deutlich sichtbar, dass dieses Gebäude dringend renovierungsbedürftig ist – ein Schandfleck mitten in der Innenstadt. Drinnen sieht es noch schauerlicher aus. Die 42-jährige Alleinerziehende zeigt offene Stromleitungen und Anschlüsse an mehreren Stellen in ihrer Wohnung. Kabel hängen aus der Wand. Rauchmelder gibt es nicht. „Das ist gefährlich für die Kinder“, sagt sie leise. Sohn und Tochter sitzen im Halbdunkel am Küchentisch und machen Hausaufgaben. Die Rollläden sind dreiviertel heruntergelassen. Der Gurt, aus der Wand gerissen, hängt verknotet daneben. Auf dem Tisch steht ein kleiner Heizlüfter, den ihr ein Bekannter besorgt hat. Trotzdem ist es kalt, im Schlafraum nebenan eisig. „Die Heizung ist aus“, weist Ariana auf einen Heizkörper und reibt sich die Hände. Seit fast einem Jahr wohnt sie dort. Nach ihren Angaben für 350 Euro Monatsmiete. „Schon beim Einzug war alles kaputt“, berichtet sie. Aber sie hatte keine Alternative, findet auch jetzt in Coesfeld keinen Ersatz: „Niemand will uns.“

„Rattenburg“ nennen die Bewohner das Haus, in dem sieben von acht Wohnungen noch belegt sind, teils offenbar mit Familien mit kleinen Kindern, wie Kinderwagen unten im Eingangsbereich nahelegen. Und „Rattenburg“ ist nicht witzig gemeint. Abends geht kaum einer mehr raus auf den Flur wegen der Nager. Und schon gar nicht in den Keller. Die Gänge sind dort übersät mit Abfall. Man muss über Lachen mit stinkenden, glitzernden Flüssigkeiten steigen. Rattenkot in den Ecken ist unübersehbar.

„Ja, es gibt dort Ratten“, bestätigt Vermieter Tayfun Sönmez. „Im Keller und unterm Dach sind welche.“ Seit einem halben Jahr gehört ihm die Schrott-Immobilie, die eigentlich abgerissen und als zweiter Bauabschnitt des sogenannten Lindencarrées neu errichtet werden sollte. Doch die SZ-Bau aus Borken, die gemeinsam mit Volksbanken aus dem Kreis Borken das Projekt auf dem Areal des ehemaligen Möbelhauses Hageböck realisiert (wir berichteten), hat das Haus verkauft. An Sönmez, den Betreiber der Spielhalle im Erdgeschos. Der Unternehmer aus Marl, der neben einer Spielhallen-Kette auch mehrere Wettbüros führt, will das Haus nun nicht komplett abreißen, sondern kernsanieren. „Es ist in diesem Zustand nicht mehr bewohnbar“, sagt er frei heraus. „Eine Ruine. Die Fassade, das Dach, die Fenster, die Wohnungen – das wird alles erneuert“, erklärt er auf AZ-Anfrage. Danach sollen die Wohnungen zu „vernünftigen Preisen“ wieder vermietet beziehungsweise unter Umständen auch in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Für die derzeitigen Mieter sind das wohl keine Optionen.

Wann geht es los? Im Hausflur hängt schon eine Warnung an die Mieter, dass „Renovierungsarbeiten“ „ab jetzt“ beginnen und dafür Wasser und Elektrik abgestellt werden können. Wann „jetzt“ ist, hängt davon ab, „wann wir die Mieter rausbekommen“, sagt Sönmez. Allen sei gekündigt worden. „Wir haben ihnen 2000 Euro Auszugs-Prämie angeboten“, erzählt er. Aber nur eine Wohnung sei freigeräumt worden. Auch die Mieter der gewerblichen Räume gingen nicht freiwillig. Daher seien rechtliche Schritte eingeleitet worden: „Wir warten auf den Richter.“ Sönmez bestätigt, dass er die Heizung im Haus abgestellt hat. Nicht um Druck auszuüben, sondern „weil sie dafür nicht bezahlen“. Für die 200 Euro, die er bekomme, so seine Darstellung, könne man keine Wohnung mehr warm vermieten: „Da zahle ich ja drauf.“ Enttäuscht ist er über die Stadt Coesfeld, die ihm „nicht hilft, das Problem zu lösen“. Die wüssten über die Wohnverhältnisse Bescheid – „und gucken weg“. Dabei müssten sie doch auch Interesse daran haben, dass das Stadtbild an dieser zentralen Stelle verbessert werde. Er wisse auch von illegalen Praktiken (Drogen, Glücksspiel) in den beiden vorderen Lokalen und habe das der Stadt mitgeteilt.

Ariana hat Angst, raus zu müssen. Geld für einen Anwalt, um gegenüber dem Vermieter etwas durchzusetzen, hat sie nicht. Sie hofft auf die Stadt. Dass sie ihm aufgibt, die Wohnung bewohnbar zu machen, die Ratten zu töten und bald die Heizung anzustellen, ist ihr Weihnachtswunsch. „Die Kinder frieren."