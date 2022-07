Prima Klima in Klein-Kuhfeld

Der Countdown läuft. Während die Kinder einen großen Kreis bilden, schießen Wasserraketen über ihre Köpfe. Der Bauhof hat sie konstruiert. Nicht der Coesfelder Bauhof, sondern der von Klein-Kuhfeld. Das ist die Stadt im Stadtspiel, das bereits zum fünften Mal in den ersten zwei Wochen der Sommerferien im Rahmen des Ferienprogramms stattfand. Dieses Jahr unter dem Motto „Klima“.

„Die Resonanz, die wir in den zwei Wochen von den Teilnehmern bekommen haben, ist sehr gut. Die Kinder sind total begeistert“, erzählte Gabi Kaudewitz, Leiterin des Projektes. Auch mit der Teilnehmerzahl von 130 in der ersten Woche und 115 in der zweiten sei sie mehr als zufrieden. Weiter erläuterte sie: „Die Kinder treffen sich jeden Morgen bei der Bürgerversammlung, wo die Workshops eingeteilt werden.“ Besonders im Blickpunkt standen die Themen Nachhaltigkeit und Recycling. Zu den Workshops zählten auch klassische Behörden wie das Einwohnermeldeamt, das Bürgermeisteramt oder auch der Bauhof. „Ich war bei den Natur- und Stadtforschern, beim Bauhof sowie vielen weiteren Workshops“, erzählt Hanna. Weiter sagt sie: „Mir hat alles gleich viel Spaß gemacht.“ Auch die Workshops unterscheiden sich täglich.

Glücklich zeigte sich Gabi Kaudewitz über die kleine Partnerschaft des Presse-Workshops mit dem Sender Radio Kiepenkerl. „Jeden Morgen sprechen zwei Kinder einen ,Klimatipp’ ein, der dann ausgestrahlt wird“, erläutert sie. Darüber hinaus wäre eine Stadt keine Stadt ohne einen Bürgermeister. Jede Woche wurden die Bürgermeister von den Stadtbürgern gewählt. Bürgermeisterin Milla (9) schwärmte von dem Amt: „Es ist cool, mal vorne stehen und helfen zu können.“ Zu ihren Tätigkeiten zählt, Streitigkeiten zu lösen und für zufriedene Bürger zu sorgen. Da Freitag der letzte Tag des Programms war, fand eine weitere Bürgerversammlung statt. In der Zeit bauten die 20 Betreuer auf dem Schulhof Marktstände und Spiele auf.

Mit der eigenen Währung, den „Kusis“, konnten sich die Kinder im Anschluss Waffeln und Eis kaufen.