Proben laufen unter strengen Vorgaben

2021 war in den ersten Monaten des Jahres an einen Probenbetrieb nicht zu denken gewesen. Auch deswegen hatten sich die Verantwortlichen entschlossen, mit den „Wilden Hühnern“ und „Acht Frauen“ kleinere Formate zu präsentieren, später zu beginnen und deutlich weniger Vorstellungen anzubieten.

Jetzt macht ein strenges Sicherheitskonzept die Theaterproben möglich, erklärt Bernemann. „Offiziell dürften wir unter 2G+ proben, aber wir geben uns freiwillig selbst strengere Regeln“, so Bernemann. Jeder, der aufs Gelände und in die Probenräume kommt, muss einen tagesaktuellen Test vorweisen. Und das, obwohl fast alle Mitwirkenden einen entsprechenden Impfstatus haben. „Wenn wir proben, ist es einfach nicht immer möglich, Abstände einzuhalten, daher ist es wichtig, dass wir streng sind“, so Bernemann. Alle Mitglieder zeigten großes Verständnis für die hohen Standards, sagt sie. „Abgesehen davon bemühen wir uns, in möglichst kleinen Gruppen zu proben und nicht so nahe beieinander zu stehen.“ Dass es dennoch in den nächsten Wochen zu einem vorübergehenden Probenstopp kommen könnte, auch weil vielleicht Akteure durch Quarantäne ausfallen, hat das Team eingeplant. Und natürlich sehnen alle die Zeit herbei, wenn die Arbeit wieder unter freiem Himmel stattfinden kann. „Insgesamt ist aber alles deutlich einfacher als im vergangenen Jahr“, schaut Bernemann zurück.

Am 21. Mai soll „Eine Hochzeit zum Verlieben“ Premiere haben – ein Musical, das im New York der 80er Jahre spielt und mitreißende Musik verspricht. Erstmals ist Florian Hinxlage Gast an der Freilichtbühne und übernimmt die Regie. Hinxlage ist als Musicaldarsteller an verschiedenen Bühnen aufgetreten und hat vielfach Regie geführt – unter anderem an der Freilichtbühne Hallenberg. Die Musikalische Leitung übernimmt Oliver Haug, für die Choreografie zeichnet Kati Heidebrecht verantwortlich – beide in Coesfeld schon bestens bekannt.

Zwei Wochen nach dem Abendmusical steigt Pippi Langstrumpf mit ihren menschlichen und tierischen Freunden auf die Bühne: am 4. Juni. Das bewährte Team aus Tilman Wohlleber (Regie und Musik) und Victoria Wohlleber (Regie und Choreografie) wird das Stück mit den Akteuren einstudieren. „Generell sind die Ensembles in diesem Jahr etwas kleiner als sonst“, berichtet Bernemann – mit Blick auf Corona ein Beitrag zur Sicherheit.

Die Verantwortlichen rechnen damit, dass es für die Spielzeit entsprechende Hygieneauflagen gibt und auch die Zuschauerreihen nicht so eng besetzt werden dürfen wie in Vor-Corona-Zeiten. Bernemann: „Das müssen wir abwarten und da sind wir auch flexibel.“ Aktuell seien erst mal alle froh, dass es losgeht und die Saison, wie es aussieht, nicht abgesagt werden muss. „Wir versuchen, das Beste draus zu machen“, fasst Bernemann die Stimmung an der Bühne zusammen.