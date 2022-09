Promenade erhält Stahlpodest

Heute werden an der neuen Berkelpromenade zwischen der Davidstraße und dem Gerichtsring zwei große Stahlkonstruktionen vor Ort montiert. Dazu wird ein Autokran eingesetzt, der das Stahlpodest und den neuen Brückensteg an Ort und Stelle bewegen wird.

Heute werden an der Promenade Stahlteile montiert, dies erforder Teilsperrungen des Parkplatzes an der Davidstraße und des Gerichtsringes.

Teile des Parkplatzes an der Davidstraße und ein Abschnitt am Gerichtsring werden für die Dauer der Arbeiten gesperrt: Am Parkplatz Davidstraße werden ab früh morgens die Ausfahrt und einige Stellplätze gesperrt. Der abfließende Verkehr wird daher über die Einfahrt des Parkplatzes geleitet. Am Gerichtsring wird die Pflasterstraße zwischen der Ausfahrt des Parkplatzes VR-Bank und der Weinhandlung Dieninghoff gesperrt. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird über den Gerichtswall umgeleitet. Die Bushaltestelle Gerichtsring/VR-Bank bleibt anfahrbar und von der Kupferstraße aus zu erreichen. Abfließender Verkehr des Parkplatzes VR-Bank wird über den Parkplatz Davidstraße abgeleitet. Die Montagearbeiten werden voraussichtlich am Freitagnachmittag abgeschlossen.

Weitere Info gibt es unter Tel. 02541/939-1263.