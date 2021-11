Qualitätsarbeit als Basis für Erfolg

Sonderveröffentlichung



Coesfeld. Handwerkstradition hat hierzulande völlig zu Recht einen hohen Stellenwert. Und wer sich als Handwerker und Unternehmer seit fast 100 Jahren am Markt behauptet, kann mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken, auch mit der Gewissheit, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben.



1932 gründete Josef Richter im Nachbarort Holtwick ein kleines Malergeschäft. Dort wurden Kutschwagen aus Holz mit Aufbau, Kotflügeln und Rädern gebaut und diese Wagen wurden von Josef Richter nebenbei von Hand lackiert und mit Linien verziert. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende und die Währungsreform - jeder Bürger erhielt ein Kopfgeld von 40 Mark als sogenanntes „Startkapital“ - markierte den Start in ein neues Wirtschaftsleben. Die Firma Richter begann wieder ganz von vorne. Mühsam und mit viel Energie und Ausdauer brachte Josef Richter seinen Malerbetrieb wieder in die Spur. Seine Qualitätsarbeit hatte sich rumgesprochen.



Im Jahre 1953 wurde als zweites Standbein die Auto-Lackiererei Richter gegründet, die Geburtsstunde der Lackiererei. Es wurde eine kleine Werkstatt gebaut, so dass ab sofort hier die Kutschwagen und die ersten Autos repariert und lackiert wurden. Die Motorisierung hatte mittlerweile zugenommen, so dass Otto Richter nach Ablegung der Gesellen-Prüfung im Jahre 1955 sich nur noch in der Werkstatt mit der Oberflächenbehandlung von PKWs beschäftigte.



Im Frühjahr 1960 wurde der Betrieb in Holtwick mit dem Bau einer größeren Halle sowie Lackier- und Trockenkabine nochmal vergrößert.



In den Jahren von 1960 bis 1970 war die Auftragslage so stark gestiegen, dass wieder eine Erweiterung in Planung genommen wurde. Für einen kompletten Neubau wurde ein neuer Standort in Coesfeld an der Dieselstraße gefunden und hier dann von 1970 bis 1973 ein moderner Betrieb mit LKW-Spritzkabine, PKW-Spritz- und Trockenkabine aufgebaut.



Dieses Unternehmen wurde im Frühjahr 1973 in Betrieb genommen. Die Kunden waren und sind auch heute noch Autohäuser und Werkstätten sowie mittlerweile auch sehr viele Privatkunden aus Coesfeld und der ganzen Umgebung.



Die Betriebsgebäude in Rosendahl-Holtwick wurden komplett aufgelöst und mit dem kleinen Mitarbeiterstab begann in Coesfeld eine neue Ära. Im Jahre 2008 wurde die nächste Generation in die Geschäftsleitung mit einbezogen, und zwar Ralf Heitz-Große Lembeck als Meister und Geschäftsführer sowie sein Bruder Uwe Heitz als Geschäftsführer.



Seit 2008 bis heute wurde die Richter GmbH nochmals stetig modernisiert, auf den technisch neuesten Stand gebracht und präsentiert sich heute als hochmodernes Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen mit viel Know-how sowie einem schlagkräftigen, freundlichen und zu 100 Prozent gegen Corona durchgeimpften Team.