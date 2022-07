Radfahrer rollen langsam an

Spätnachmittags in der neuen Mobilstation am Bahnhof. 20 Fahrräder stehen in den 246 Metallständern – nur eins davon in der oberen Etage der Doppelparker. Ob das Abstellen unten einfacher oder einfach nur bequemer ist?

Neue Mobilstation am Bahnhof seit einer Woche in Betrieb

Pendler Joshua Bäumer findet es gut, dass er sein Fahrrad jetzt in der Mobilstation abstellen kann. Die Anlage ist in seinen Augen allerdings etwas unübersichtlich und die Handhabung könne komfortabler sein.

Joshua Bäumer packt seinen Drahtesel und lässt ihn von der Schiene rollen. Der Coesfelder ist Pendler und findet es grundsätzlich „wunderbar“, dass er sein Rad seit einer Woche in der hellen und luftigen Fahrrad-Garage abstellen kann. Das Handling sei allerdings nicht ganz optimal, so seine Erfahrung. „Etwas unübersichtlich und hinderlich zu greifen“, sagt er und vermutet sogar, dass man beim Runterziehen der oberen Schienen bequemer ein- und ausparken kann. Ausprobiert hat er es noch nicht.

Eine ältere Radlerin rollt ihr Pedelec rein. Sie freut sich, dass sie jetzt hier einen überdachten Parkplatz für ihr E-Rad zur Verfügung hat. „Sonne und Hitze tun ja dem Akku nicht gut“, weiß sie. Aber auch für den Winter sei die Mobilstation eine „super Sache.“

Das findet grundsätzlich auch Uli Fleischer, der sich mit einem Hinweis in der Redaktion meldet. Er sieht es aber als großen Nachteil an, dass die Station nur von 5 bis 24 Uhr geöffnet ist. Das habe er bei der Stadt auch schon angesprochen. Gerade am Wochenende kämen viele auch später noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln am Bahnhof an – und stünden vor verschlossener Tür. „Da ist man ausgebremst“, sagt Fleischer.

Die neue Mobilstation habe nicht den Anspruch, „alle Bewegungen in den Nachtstunden abzudecken“, sagt Uwe Dickmanns, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt. „Mit der Öffnungszeit von 5 bis 24 Uhr werden 99 Prozent aller Zug- und Buslinien erfasst.“ Benutzer der letzten Nachtbusverbindung könnten die überdachte Fahrradunterstellmöglichkeit auf der anderen Seite des Bahnhofs nutzen. Außerdem stehe ab etwa Mitte September auch der Abstellbereich mit Mietplätzen im grundsätzlich verschlossenen Teil der Mobilisation zur Verfügung. Da könne man bei Bedarf für einen Tag einen Stellplatz anmieten.

Insgesamt ist Dickmanns mit dem Start der Mobilstation sehr zufrieden. „Erste Rückmeldungen aus der Bürgerschaft sind sehr positiv“, informiert er. Über die Woche hin habe man eine täglich steigende Zahl abgestellter Fahrräder beobachten können. Entsprechend ist die Zahl der ungeordnet abgestellten Fietsen hinterm Bahnhofsgebäude leicht gesunken.

Die Räder müssen dort komplett verschwinden, denn die Fläche soll demnächst Taxis vorbehalten sein. Jetzt bringt die Stadt selbst Tempo in die Sache. Sie hat die wild geparkten Räder, von denen viele sogar fahruntüchtig sind, mit einem Schild und der Bitte zum Umparken in die Mobilstation versehen – bis zum 8. August. Dann holt die Stadt die Räder ab.