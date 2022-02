Radfahrer ziehen sich aus Heide zurück

Hubert Warnsing freut sich jedes Mal, wenn seine Wildkamera wieder einen der vielen Waldbewohner in der Coesfelder Heide aufgenommen hat. „Im Kernbereich unter dem Denkmal ist Ruhe eingekehrt“, sagt der Jagdpächter. „Dort hat das Wild den Wald wieder richtig schön in Beschlag genommen.“ Vor knapp einem Jahr sah das noch anders aus. Illegale Mountainbike-Trails – mutmaßlich von Jugendlichen angelegt, die nicht in einem Verein organisiert sind – verliefen kreuz und quer durch den Wald. Nachdem Warnsing – auch im Interesse der Waldbesitzer – und Vertreter der Mountainbiker-Szene das Gespräch gesucht und Fahrtrouten angepasst hatten, hat sich die Lage deutlich verbessert.

„Die Mühen der Verantwortlichen der Mountainbiker, das Ganze zu begleiten, haben offenbar Früchte getragen“, ist Warnsing voll des Lobes. Im März vergangenen Jahres hatte er mit Torsten Erning und André Reising – beide leidenschaftliche Mountainbiker – eine Ortsbegehung durchgeführt (wir berichteten). Ursprünglich war sogar eine Info-Tafel am Hermanns-Denkmal geplant, die aufzeigen sollte, wo die Schutzzonen für das Wild verlaufen und das Radfahren somit tabu ist. Eine solche Tafel ist nun offenbar gar nicht mehr nötig, weil sich – auch dank der Lobbyarbeit der Mountainbiker – die Sportler nun auch so an die Regeln halten und wissen, dass beispielsweise der Bereich rund um das Denkmal dem Wild vorbehalten bleiben soll.

Torsten Erning war selbst im vergangenen Jahr gar nicht mehr so häufig in der Heide biken – aus gutem Grund. Denn dass sich die Radfahrer aus der Heide zurückgezogen haben, war zum Teil eher unfreiwillig. „Leider ist es so, dass viele von den Wegen, die wir hätten fahren können, kaputtgemacht wurden“, bedauert Erning. Er vermutet „besorgte Bürger, die vielleicht meinen, wir dürften auch dort nicht fahren“.

So jedenfalls mache „das Ganze keinen Spaß mehr“. Ein Großteil der Mountainbiker sei daher in die Hohe Mark abgewandert. Torsten Ernings Sohn Timon bestätigt die Entwicklung in der Heide auch aus Sicht der jüngeren Biker. Der Hobbysportler fährt nun mit seinen Freunden sogar bis nach Winterberg oder Willingen in den Bikepark. Trotz allem freut es Torsten Erning – selbst Jäger –, dass die Gespräche mit seinen Biker-Kollegen und dem Jagdpächter sich auf die Heide positiv ausgewirkt haben.

Hubert Warnsing sei sogar schon von Kollegen aus dem Borkener Umfeld angesprochen worden. „Die haben dort ähnliche Probleme und gefragt: Wie habt ihr das in den Griff bekommen?“, berichtet Warnsing. „Geht den Weg nach vorne, sucht das Gespräch und gebt den Mountainbikern ein Gebiet“, habe der Jagdpächter seinen Berufsgenossen geraten. Nicht zuletzt habe laut Warnsing wohl auch die Berichterstattung in der AZ dazu beigetragen, „die Radfahrer, Spaziergänger und Naturmenschen zu sensibilisieren“.

Hubert Warnsing würde sich freuen, wenn das Miteinander von allen Nutzern der Coesfelder Heide in Zukunft funktioniere. „Auf andere Rücksicht nehmen“, dann könnten die Menschen, ihren Sport ausüben, die Natur genießen und ihr gleichzeitig den nötigen Raum lassen.