Radhändler bezieht Kulturraum

In den Kulturraum im neuen Bahnhof Coesfeld kehrt voraussichtlich bereits ab März neues Leben ein. Das Unternehmen 2-Rad- Hansen aus Münster zieht in die gut 108 Quadratmeter großen Räume ein. Voraussetzung ist, dass der Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss sowie letztlich der Stadtrat am 23. Februar grünes Licht geben.

In den Räumen direkt neben dem Haupteingang des Coesfelder Bahnhofs (weißer Pfeil) möchte 2-Rad Hansen bereits ab März einen Laden einrichten, in dem Räder verkauft sowie gewartet und repariert werden.

Ursprünglich hatte die Stadt versucht, ein Konzept „Bahnhofspaten“ vor Ort zu etablieren, um dem Bedarf für ein soziokulturelles Zentrum Rechnung zu tragen. Dies hatte sich allerdings als nicht realisierbar gezeigt. Die Stadt hat daraufhin Wege gesucht, eine aktive Ansiedlung vor Ort zu erarbeiten, die das Thema Mobilität, auch mit Blick auf die benachbarte Fahrradabstellanlage, berücksichtigt. Gleichzeitig soll es möglich sein, dass sich dort eine freie Kunst- und Kulturszene integriert. Man habe zahlreiche Gespräche geführt, bis die für den Standort bestmögliche Lösung erarbeitet werden konnte, heißt es von Seiten der Stadt.

„Wir sind sehr kulturaffin und wollen Menschen zusammenbringen“, betont Georg Hansen, stellvertretender Geschäftsführer von 2-Rad Hansen. mit Blick darauf, dass in den bestehenden vier Läden von 2-Rad Hansen in Münster, Handorf und Telgte bereits Ausstellungen und Vorträge - zum Beispiel auch zu Radreisen - stattgefunden haben. Den Standort für das neue Ladenlokal in Coesfeld hält Hansen für ideal. Damit könne das Unternehmen sein Konzept von nachhaltiger und ökologischer Mobilität bestens umsetzen.

Gerade Pendler wüssten es zu schätzen, wenn sie ihre Fahrräder tagsüber in die Werkstatt bringen und nach Feierabend wieder dort abholen könnten. Das hätten die Erfahrungen an den anderen Standorten von 2-Rad Hansen gezeigt. Außerdem gehe man davon aus, dass der Bedarf von Reparatur und Verkauf von Fahrrädern in Coesfeld groß sei. Der Kontakt zu Coesfeld sei über hier ortsansässige Fahrradhändler zustande gekommen, berichtet Georg Hansen und freut sich über das große Vertrauen der Mitbewerber. Im neuen Geschäft im Bahnhof würden Räder von Marken angeboten, die in Coesfeld noch nicht vertreten seien. Wie Georg Hansen mitteilte, sei Coesfeld der fünfte Firmenstandort. Denn neben dem Stammhaus, der Fahrradwelt an der Gildenstraße in Handorf, gehören auch die „Lila Leeze“ im Hansaviertel, die Radstation in den Münster Arkaden sowie das Fahrradkontor am Markt in Telgte zum Unternehmen. Die „Fahrradwelt” an der Gildenstraße wurde unter dem Namen „2-Rad Hansen GmbH” 1995 eröffnet. „Gleichwohl können wir auf mittlerweile über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken“, heißt es.

Laut Beschlussvorlage soll die Stadt Coesfeld mit der 2-Rad Hansen GmbH einen Untermietvertrag für die Fläche „Bahnhofspaten“ im Bahnhof schließen, die die Stadt Coesfeld angemietet hat. Dabei soll sowohl eine Kooperation mit der Kunst- und Kulturszene in Coesfeld, koordiniert über den Arbeitskreis Kultur des Stadtmarketingvereins, als auch eine dauerhafte Nutzung erreicht werden.

7 Über die neue Nutzung der Flächen „Bahnhofspaten“ berät der Ausschuss für Planen und Bauen“ am Donnerstag (9. 2.) im Sitzungssaal im Rathaus am Markt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr.