Rat muss Ausschüsse neu bilden

„Die Mehrheit hat eben nicht immer automatisch Recht“, hebt Angela Kullik mit Blick auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Münster hervor. Die Ex-Grüne hatte gemeinsam mit Marcel Stratmann von der Familienpartei eine neue Fraktion gegründet und Sitz und Stimme für diese auch in den Ausschüssen des Stadtrates beantragt. Doch der sagte mehrheitlich „Nein“. Nur die CDU wollte der Familien-Fraktion zugestehen, auch schon in den Ausschüssen mitstimmen zu können. Das Verwaltungsgericht Münster hat jetzt der Familienpartei in ihrer Argumentation, dass sich die (neuen) Mehrheitsverhältnisse im Rat auch in den Ausschüssen widerspiegeln müssen, Recht gegeben. Per Eilbeschluss gaben die Richter der 1. Kammer dem Stadtrat auf, die Ausschüsse aufzulösen, neu zu bilden und dabei die Familien-Fraktion entsprechend zu berücksichtigen.

Der Rat der Stadt Coesfeld muss die Ausschüsse neu bilden. Das hat das Verwaltungsgericht in Münster per Eilbeschluss entschieden.

„Wir freuen uns über diese Entscheidung“, zeigt sich neben Kullik auch Stratmann „sehr zufrieden“ mit dem Richterspruch aus Münster, mache er doch möglich, nun auf Augenhöhe mit den anderen Fraktionen agieren und die eigene Wählerschaft repräsentieren zu können. Traurig daran, so Kullik, sei nur, „dass wir das einklagen mussten“. Dass der Stadt dadurch nun Kosten entstehen (sie muss das Verfahren mit einem auf 10 000 Euro festgesetzten Streitwert bezahlen) bedauert Stratmann – „aber wir konnten diese Ungerechtigkeit nicht so stehen lassen“.

Wie ihr Anwalt Frank Morawe (Billerbeck) erläutert, erachte das Verwaltungsgericht die Neubildung von Ausschüssen „aus Rechtsgründen für zwingend, da die Beibehaltung des ,Status quo´ den Spiegelbildlichkeitsgrundsatz wesentlich verletzt“. In der Begründung des Beschlusses, der der AZ vorliegt, heben die Richter darauf ab, dass grundsätzlich jeder Ausschuss ein verkleinertes Bild des Plenums der Vertretung sein und in seiner Zusammensetzung dessen Zusammensetzung widerspiegeln müsse. Wörtlich heißt es: „Da der Abgeordnete frei ist, sich in Fraktionen zu organisieren, sind die Fraktionen als politische Kräfte ebenso gleich und entsprechend ihrer Stärke zu behandeln wie die gewählten Gemeindevertreter untereinander.“ Wenn sie wesentlich seien, müssten Veränderungen der Kräftekonstellationen im Rat auch während der Wahlperiode grundsätzlich durch eine Anpassung der Ausschussbesetzungen nachvollzogen werden.

Gegen den Beschluss kann der Stadtrat innerhalb von 14 Tagen – bis zum 9. September – noch Beschwerde einlegen. „Allerdings begründet das Verwaltungsgericht seinen Entscheid gerade mit topaktueller Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW, bei dem es sich um das Rechtsmittelgericht handeln würde“, sieht Morawe dem gelassen entgegen.

Bürgermeisterin Eliza Diekmann plant keinen Widerspruch. „Wir bereiten eine Neubesetzung der Ausschüsse für die Sitzung am 16. September vor“, berichtet Klaus Volmer, Leiter des Fachbereiches Zentrale Dienste und Bürgerservice, auf Nachfrage. Allerdings stehe das unter dem Vorbehalt, dass aus den Fraktionen da „nichts Gegenteiliges“ mehr kommt. Diekmann will mit allen Fraktionsführungen im Vorfeld sprechen. Der Gerichtsbeschluss ist allen Ratsmitgliedern gestern per E-Mail zugegangen. Die Fraktionen berieten am Abend darüber.