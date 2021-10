Raten im monatlichen Turnus

(fs). Rätsel, Spannung, Unterhaltung und Spaß – darum geht es bei der Quiz Night, zu der die evangelische Kirchengemeinde am Freitag (29. 10.) um 19 Uhr ins evangelische Gemeindehaus einlädt. Die Quiz-Runde funktioniert ganz nach dem Vorbild des allseits beliebten Kneipen-Quiz, teilt die Pfarrgemeinde in ihrer Ankündigung mit.

In mehreren Fragerunden testen die Teilnehmer im Team ihr Wissen in ganz verschiedenen Gebieten und erfahren dabei auch viel Neues. Der Spaß steht im Vordergrund, einen „verbissenen Wettkampf“ soll es nicht geben. „Wir wünschen uns einen fröhlichen und unterhaltsamen, gemeinsamen Start in das Wochenende in geselliger Runde bei Getränken und Snacks“, beschreibt Heike Leopold das Programm. „Wir haben die Quiz Night erst ein Mal im Februar 2020 durchgeführt, bevor alles abgesagt werden musste“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums. „Aber es war ein voller Erfolg.“

Interessierte können allein oder gemeinsam mit anderen kommen. Beim Raten ist jedoch niemand allein. Denn es werden kleine Teams mit vier bis sechs Personen gebildet, in denen sich die Teilnehmer austauschen können, um zur richtigen Lösung zu kommen. „Übrigens: Millionär werden kann man bei uns leider nicht, aber viel Spaß haben – alles live und bei freiem Eintritt“, schmunzelt Leopold, die Interessierte ermuntert, sich einfach mal zu trauen, vorbeizuschauen. „Wir hoffen, dass wir die Quiz Night als Tradition etablieren können und sie künftig wenigstens einmal im Monat stattfindet“, blickt die Mitorganisatorin voraus. Ein weiterer Termin ist sogar auch schon gefunden: der November.

Nun bittet die Pfarrgemeinde aber zunächst um Anmeldung für den Quiz-Abend in zwei Wochen. „Denn für die Planung ist es gut zu wissen, wie viele Personen kommen möchten“, sagt Leopold. Wer Interesse hat, meldet sich als Einzelperson oder als Gruppe bis Montag (25. 10.) im Gemeindebüro an: Tel. 02541 4777. Auch Heike Leopold nimmt Anmeldungen unter Tel. 01575/2857511 entgegen.