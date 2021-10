Rätselspaß wie im echten Escape Room

Die Laborantin Elly will die Nachbarschaft vergiften. Doch dieser Plan muss durchkreuzt, das Gift neutralisiert und die Menschen gerettet werden. Aber wie? An diesem Rätselspaß können Kinder ab acht Jahren ab dem 25. Oktober teilnehmen. Die Messdiener-Leiterrunde um Marie Schlattmann, David Laudano, Lukas Schulenkorf und Tanja Nottbeck der Anna-Katharine-Gemeinde organisiert für vier Wochen einen Escape Room in der Kapelle. „Wir arbeiten hierbei mit dem Möbelladen der Coesfelder Pfarrgemeinden zusammen. Sie stellen uns beispielsweise Schränke zur Verfügung“, erklärt Pastoralreferent David Laudano.

Den Escape Room gibt es in den ersten beiden Wochen für die Kinder ab acht Jahren. Bei ihrem Rätsel befinden sie sich in der Wohnung der bösen Laborantin Elly, die alle vergiften will. Die Kinder müssen das Gift neutralisieren. Die Messdienerleiter sind mit in der Kapelle und geben gegebenenfalls Tipps. In den letzten zwei Wochen gibt es auch für Erwachsene die Möglichkeit, in den Escape Room zu gehen. Bei ihnen ist das Thema eine Hochzeit, bei der der Wein ausgeht. Sie müssen die Hochzeit retten. Dort sind die Leiter nicht mit in der Kapelle. Die Erwachsenen werden mit einer Kamera überwacht. Diese Geschichte sei etwas biblisch angelehnt, aber man benötige kein Vorwissen, um teilzunehmen, betonen die Messdienerleiter.

Generell kann jeder, den die Aktion interessiert, teilnehmen. Die Gruppen, die sich in den Escape Room begeben, bestehen aus sechs Leuten und sie haben ungefähr eine Stunde für die Lösung. „Es läuft wirklich alles wie bei einem echten Escape Room“, erklärt Laudano stolz. Auf der Internetseite der Anna-Katharina-Gemeinde sind ab Montag (4. 10.) Anmeldungen möglich. Die Kosten betragen 2,50 Euro pro Person.