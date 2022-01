Ratsmitglieder entzünden Kerzen für Corona-Tote

(ds/pd). Am kommenden Donnerstag (27. 1.) wollen Mitglieder des Stadtrates der Opfer der Corona-Pandemie gedenken und den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Zusammenstehen in der schwierigen Zeit danken. Zu der 15-minütigen Gedenkveranstaltung, die um 17.30 Uhr beginnt, treffen sich laut Pressemitteilung parteiübergreifend Mitglieder von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Pro Coesfeld, SPD, Aktiv für Coesfeld, FDP und Familie am Marktkreuz. Weitere interessierte Bürger sind willkommen. Alle teilnehmenden Fraktionen legen Wert auf eine ruhige Veranstaltung. Eine laute Demonstration soll es ausdrücklich nicht werden. „Wir wollen nur gedenken und Danke sagen“, heißt es in der Einladung.

Die Lokalpolitiker wollen an die Toten und die vielen Kranken erinnern und jedem danken, der sich durch die gemeinsame Bekämpfung der Pandemie in der Stadtgesellschaft solidarisch erklärt: „dem medizinischen Personal, dem Betreuungspersonal, den Eltern, die die Bildung zu Hause unterstützen, den Jugendlichen, denen so viel Freiheit fehlt, den Studenten, die so anders studieren, den Einsamen, die trotzdem durchhalten, und allen, die im Stillen leiden und helfen“. Niemand spricht es offen aus, aber damit soll wohl auch ein Kontrapunkt zu den „Spaziergängen“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen gesetzt werden.

In der Stadt Coesfeld sind mittlerweile 36 Corona-Tote zu beklagen. Zwölf davon sind in der ersten Welle gestorben, 16 in der zweiten, fünf in der dritten und bis heute drei in der vierten. Für jeden und jede von ihnen soll am Marktkreuz eine Kerze entzündet werden. Dazu läuten um 17.35 Uhr fünf Minuten lang die Glocken von St. Lamberti, St. Jakobi, Anna Katharina und der Evangelischen Kirche am Markt, so dass sich jeder auch zu Hause, ohne direkt dabei zu sein, dem Gedenken anschließen kann.

7 CDU, Grüne, Pro Coesfeld, SPD, Aktiv für Coesfeld, FDP und Familie freuen sich auf stille Teilnahme. Wer vor Ort dabei sein möchte, wird ausdrücklich gebeten, beim Kommen, während der Veranstaltung und beim Gehen eine Maske zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.