RE 14 „Emscher-Münsterland-Express“

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 werden die beiden Linien RE 14 „Der Borkener“ und RB 45 „Der Coesfelder“ zu einer Linie RE 14 mit dem Namen „Emscher-Münsterland-Express“ zusammengeführt und das Fahrtenangebot der NordWestBahn erweitert. Für viele Pendler*innen zwischen Essen, Borken und Coesfeld wie auch für den Freizeitverkehr bietet der neue „EM-Express“ gleich mehrere Vorteile.

Neuer Halbstundentakt zu den Hauptverkehrszeiten

Als durchgehender Regional-Express hält der RE 14 von und nach Borken jetzt im Halbstundentakt an den Bahnhöfen in Borken, Marbeck-Heiden und Rhade in den Hauptverkehrszeiten zwischen 5 und 7 Uhr morgens sowie 16 und 18 Uhr abends.

Montags bis freitags: täglich drei schnellere Direktverbindungen

Zusätzlich werden von montags bis freitags drei schnellere Direktverbindungen ohne Zugteilung von Essen nach Borken eingetaktet, die nicht in Hervest-Dorsten und Deuten halten (Abfahrt in Essen um 06:01, 16:01 und 17:01 Uhr). Der bekannte und bewährte Flügelzugbetrieb von/nach Dorsten bleibt bei den meisten Fahrten bestehen.

Foto: NordWestBahn

Mehr Service und vereinfachter Fahrkartenkauf

Abends begleiten jetzt mehr Kundenbetreuer*innen die Züge und stehen für Fragen und Auskünfte bereit. Dadurch wird das Zugfahren noch angenehmer und sicherer. Auch der Fahrkartenkauf wird deutlich einfacher: Nordrhein-Westfalen führt einen gemeinsamen elektronischen Tarif ein, der das Reisen über die regionalen Verbünde hinweg erleichtert. Das Prinzip hinter eezy.nrw ist denkbar simpel: Der Fahrgast checkt beim Einstieg über eine Mobilitäts-App auf seinem Smartphone ein und wieder aus. Mehr dazu unter www.eezy.nrw.

Landesweite Fahrgastinformation in NRW

Die NordWestBahn beteiligt sich mit ihren Linien der Netze Emscher-Münsterland und Niers-Rhein-Emscher zudem ab Dezember dieses Jahres an der landesweiten Regiezentrale für Fahrgastinformation auf der Schiene. Auf dem Infoportal www.zuginfo.nrw sind aktuelle Informationen aller Bahnen in NRW live dargestellt und abrufbar, etwa bei kurzfristigen betrieblichen Beeinträchtigungen. Dort lassen sich einzelne Linien auf einer Karte anschauen oder Informationen zu seinen Linien direkt als Pushnachricht per Notify abonnieren.

Newsletter der NordWestBahn abonnieren

Selbstverständlich finden Sie die Jahresfahrpläne und aktuelle Änderungen jederzeit im Internet sowie in allen bekannten Apps und digitalen Auskunftsmedien, zum Beispiel auf bahn.de. Über den neuen Newsletter der NordWestBahn erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu geplanten Baustellen bequem in Ihr E-Mail-Postfach: einfach auf der Startseite anmelden unter www.nordwestbahn.de.

