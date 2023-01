Rechts vor links – ein Irrglaube

Coesfeld

Ob am Parkplatz zwischen den Gleisen an der Rekener Straße, an der Kapuzinerstraße oder am Kaufland: Hinweise zu den geltenden Verkehrsregeln finden sich keine. Logische Vermutung: Hier gilt die Straßenverkehrsordnung und damit eine seit Fahrschultagen absolut verinnerlichte Vorfahrtsregel – rechts vor links. Oder?

Von Thomas Aschwer