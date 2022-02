Reetgedeckte Villa soll Neubau weichen

Schmidt-Gruppe will an der Ecke Daruper Straße/Druffels Weg weiter wachsen

Coesfeld

„Ich bin Nachbarin der Villa, die abgerissen werden soll!“ Plötzlich steht eine Dame im Großen Saal des Rathauses, in dem sich der Planungsausschuss am Donnerstagabend anschickt, über Neubaupläne der Schmidt-Gruppe an der Ecke Daruper Straße/Druffels Weg zu beraten. Die Besuchertribüne ist schon voll besetzt – und da will sie einfach unten bei den Politikern mit am Tisch sitzen. „Hier ist ja noch Platz!“ Doch das lässt Ausschussvorsitzender Thomas Bücking (CDU) nicht zu. „Die Kapazitäten sind ausgeschöpft“, bittet er um Verständnis für die Einhaltung der Corona-Regeln. Unter Protest lässt sich die Frau von einer Verwaltungs-Mitarbeiterin hinaus geleiten. Die große Resonanz und dieser Zwischenfall sind vielleicht schon symptomatisch dafür, dass die Umgestaltungspläne, die das Untenehmen hat, insbesondere bei den Anliegern nicht nur auf Gegenliebe stoßen dürften. Kernpunkt ist, dass das mit Reet gedeckte Haus, in dem einst Firmengründer Josef Thesing lebte und das heute als Bürogebäude dient, abgerissen und durch einen viergeschossigen Neubau (mit Staffelgeschoss) ersetzt werden soll. Auch ein Parkhaus mit 139 Stellplätzen ist im hinteren Bereich vorgesehen.

Von Detlef Scherle