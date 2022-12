Richtigstellung: Name verwechselt

Coesfeld

Im Bericht über das renovierungsbedürftige Haus an der Süringstraße 26-28 in Coesfeld vom 3. Dezember 2022 hat der Autor aufgrund einer Namensverwechslung leider fälschlicherweise Herrn Tayfun Sönmez als Eigentümer der Immobilie bezeichnet. Tayfun Sönmez ist allerdings lediglich Geschäftsführer der in Marl ansässigen Casino Star GmbH, die im fraglichen Haus an der Süringstraße eine Spielhalle betreibt. Vermieterin der beschriebenen Wohnung ist vielmehr die Mert und Yasmin Sönmez GbR. Dies geht aus dem Schreiben eines Borkener Anwalts vom 8. November 2022 an die Mieterin hervor. Insofern stellen wir richtig, dass die im Text wiedergegebenen Aussagen nicht von Herrn Tayfun Sönmez getätigt worden sind. Wir bedauern die Namensverwechslung und die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten sehr und bitten diese zu entschuldigen.