Rocken wie in Wacken

AnKoBlu lässt es krachen, und zwar richtig. Zwei ausverkaufte Büttabende am Freitag und Samstag – die Karnevalisten rocken im Kolpinghaus das Publikum. Schließlich lautet das Motto „Louder than hel(l)au“ – und so wird es denn auch: Laut und rockig, Leder und Nieten, „Highway to hell“ und alles und alle ganz schön bekloppt und schräg.

Und mit viel Lokalkolorit: Von der Nutzung des Natz-Thier-Hauses über das geplante Versorgungszentrum der Christophorus Kliniken bis zur Situation an der Süringstraße, zum Mobilitätskonzept und zur Trikot-Spende eines Rechtsanwalts reichen die Themen. AnKoBlu holt zu einem köstlichen, närrischen Rundumschlag aus. Über viereinhalb Stunden, bis Mitternacht, läuft das Programm – und es ist pickepacke voll mit Anspielungen, Tänzen, Shows und donnernden Pauken-und-Trompeten-Einlagen – die Blauen Husaren in ihrem Element.

Vom „ehrenwerten Haus“ singen Markus Eckrodt und Norbert Lütkenhaus: Vom Rathaus, in dem sich Bürgermeisterin Eliza Diekmann „kein Kreuz wünscht“. Von der Süringstraße, „wo dich die Ratten ganz schamlos angucken“. Vom Haugen Kamp, wo die Nachbarn „kein Asylheim vor ihrem ehrenwerten Haus wünschen“. Eckrodt und Lütkenhaus legen nicht nur mit Liedern den Finger in die Wunde, beide sind in etlichen weiteren Rollen (und Nebenrollen) zu erleben. So philosophiert Markus Eckrodt als Koch aus Berlin über tolle Gerichte und überbrückt auch mal mit lautstarkem Toilettengang auf dem „Dixi-Klo“ neben der Bühne.

Anna Schierz weiß als Glaskugelbeauftragte, dass 2031 Eliza Diekmann als Verteidigungsministerin erfolgreich ist, dafür Robert Böyer Bürgermeister geworden ist, der als erste Amtshandlung „den Ossenkopp rausgeschmissen und das Kreuz wieder aufgehängt hat“. Im „Café Central“ gibt es statt Bällchenbad Kartoffeln vom Hof Rahmann, „die das mit den Erdbeeren dann doch ganz sein gelassen haben“. 2028 schon, so die Glaskugelfrau, entsteht ein großes Versorgungszentrum der Kliniken, das BLT heißt – „Backes letzte Tat“. Imbiss Terwey übernimmt das WBK, das zur „Westfälischen Bratwurst-Kantine“ wird und – tarä!! – Elektro-Papius wird Unesco-Kulturerbe.

Es rockt im Saal. Wenn Coesfeld Wacken wär’, darüber macht sich der „kirchliche Part“ Von AnKoBlu Gedanken: Walbert Nienhaus, Ruth Fehlker, Matthias Bude und Uche Ugwueze vom Team St. Lamberti fragen: Was könnte man vom Wacken-Festival für Coesfeld lernen? Was brauchen wir? „Nieten“, meint Walbert Nienhaus und zieht einen Gürtel hervor. „Davon gibt es aber in der katholischen Kirche schon genug“, entgegnet Ruth Fehlker.

Wenn hier Wacken wär’, knüpft Michael Banneyer als Grillmeister an, würde sich der Schlosspark am besten als Festivalgelände eignen: Das Krankenhaus gleich nebenan für alle, die zu viel getrunken haben. Und von den Altenheim-Balkonen wippen die 68er „mit Hockergymnastik nach Joe Cocker mit“.

Hannah Banneyer bietet mit „Bier-Yoga“ Übungen zum Mitmachen an, während Timo Lenz als genervter Zauberer, der gar nicht zaubern kann, überzeugt. Und Florian Klostermann muss als kaum wieder zu erkennender Stargast Fragen bei „Wer wird Millionär“ beantworten. D) ist immer richtig.

Und der Elferrat besingt das Leid eines echten Radfahrers, der von einem E-Bike-Rentner überholt wird.

Manchmal wird es auch ernst und romantisch: Als Silke Eckrodt – die ebenfalls gleich mehrfach zu sehen ist, und sich für die Einstudierung der Tänze verantwortlich zeichnet – und Moderator Johannes Pieper das „Regenbogenlied“ singen zum Beispiel. Eine Regenbogenfahne gleitet dabei durch die Zuschauerreihen, um deutlich zu machen, dass in den AnKoBlu-Vereinigungen alle zusammenstehen und keiner ausgegrenzt werden soll.

Viel Beifall gibt es für die tollen Tänze der Tanzmariechen und den rockigen Auftritten der Tanz-Centrum-Tänzerinnen. Die Blauen Husaren und die „Bütt a Band“ sorgen für phantastische Stimmung. Als die „Candy-Boys“ endlich kommen, hält es niemanden mehr auf dem Stuhl. Was für eine Party!