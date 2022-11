Rosins Restaurant im Landgasthaus

„Achtung Kamera läuft! Bitte jetzt Gruppe drei losgehen!“ Und schon setzen sich ein gutes Dutzend Frauen und Männer in Bewegung und gehen, begleitet von Kamera und Mikrofon, auf den beleuchteten Eingang des Landgasthauses in Darup zu. Sie öffnen die Tür und verschwinden im Inneren. „Kamera aus, wir haben es!“, tönt es aus der Dunkelheit. Am und im Landgasthaus, ehemals Egbering, gab es dieser Tage jede Menge Action: Der private Fernsehsender Kabel Eins war vor Ort und drehte in Darup.

Aber wie kommt das große Fernsehen ins das kleine Dorf? Das Landgasthaus-Organisationsteam der Bürgergenossenschaft hat sich mit dem Projekt „Dorfkneipe“ schlicht und ergreifend für ein Serienformat des Senders beworben und wurde für die 16. Staffel von „Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf“ auserwählt. Ziel war es, auf diesem Wege Pächter für das Gemeinschaftsprojekt des Dorfes zu finden.

In der zweiten Novemberwoche war es soweit, und das Team von Kabel eins mit Produzent Juan Uria-Weis rückte samt Sternekoch Frank Rosin und drei Bewerbern um die Pacht des Landgasthauses in Darup an. Fünf aufregende Tage lang war der ganze Tross vor Ort. Natürlich wurde die Bürgergenossenschaft als Eigentümerin des Landasthauses in alles eingebunden. In einer ersten Versammlung lernten sie die Pachtbewerber kennen. „Also ich fand sie sehr unterschiedlich in der Art und Weise“, verriet ein Daruper geheimnisvoll.

Im weiteren Verlauf der Dreharbeiten gab es für mehrere Dutzend Bürgergenossenschaftler dann den wohl angenehmsten Teil des Drehs: Zwei Testessen unter realen Bedingungen in „ihrem“ Gasthaus. So schwelgten sie zum Beispiel in Westfälischem Pfefferpotthast und Herrencreme. „Das Essen war wirklich lecker“, lobte eine Daruperin.

Am Ende allen Genusses jedoch stand für die Mitglieder der Bürgergenossenschaft eine Entscheidung: Welcher der drei Bewerber um die Pacht des Gasthauses soll denn nun den Zuschlag bekommen? Wer passt zum Dorf? All das stets unter Begleitung von Kameras, Mikrofonen und nicht zuletzt dem Hauptprotagonisten Frank Rosin. „Der ist sehr locker und echt nett“, freute sich ein Daruper Teilnehmer.

Wer nun der neue Pächter oder die neue Pächterin wird, das dürfen die Mitglieder der Bürgergenossenschaft natürlich nicht verraten. Es bleibt bis zur Ausstrahlung der Sendung streng geheim.

Wer das Format „Rosins Restaurants“ kennenlernen möchte, findet dazu Folgen in der Kabel-eins-Mediathek.

Der Sendetermin für die Folge aus Darup „Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf“ ist der 19. Januar. Um 20.15 kann auf Kabel Eins die Folge angeschaut werden.