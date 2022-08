Sachverständige halten den Ball flach

Mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Gestank befürchten Kritiker der geplanten Westfleisch-Erweiterung am Standort Coesfeld. Vor diesem Hintergrund hat die Politik bereits zur Auflage gemacht, dass durch die Erweiterung die Immissionen (Lärm und Geruch) gegenüber dem genehmigten Bestand nicht steigen dürfen. Ob beziehungsweise bis zu welcher Schlachtkapazität diese Zielsetzung erreicht werden kann, war Gegenstand ergänzender Untersuchungen und Prognosen, die die Stadt Coesfeld in Auftrag gegeben hat und die jetzt dem Bauausschuss vorgestellt wurden. Danach käme es bis zu einer Schlachtkapazität von 70 000 Schweinen pro Woche – aktuell werden 55 000 Schweine pro Woche geschlachtet – zu keiner Verschlechterung, teilweise konstatierten die Fachleute unter bestimmten Voraussetzungen sogar „deutliche Verbesserungen“.

0 Als Grundlage für die Berechnung der Schallimmissionen wurde zunächst im Mai eine erneute Verkehrszählung durchgeführt. Gegenüber der Zählung aus dem Jahr 2020 blieben die Verkehrsmengen auf der K 46 (Borkener Straße) westlich des Abzweigs zu Westfleisch mit 5100 Kfz-Fahrten pro Tag fast identisch (plus 100), östlich des Abzweigs erhöhte sich die Menge um 600 auf 7000 Kfz-Fahrten. Weiter stadteinwärts – ab der B 474 – wurden 2000 Kraftfahrzeuge weniger gezählt als vor zwei Jahren, insgesamt 7900 Kfz-Fahrten in 24 Stunden. In der Prognose für den Ausbau der Schlachtkapazität auf 70 000 Schweine pro Woche bleiben diese absoluten Zahlen weitgehend unverändert, allerdings dürfte sich nach Einschätzung der Experten der prozentuale Anteil des Schwerverkehrs leicht erhöhen.

0 Bei der Betrachtung der Lärmentwicklung wurde sowohl der Verkehrs- als auch der von Westfleisch ausgehende Gewerbelärm bei Tag und bei Nacht an zwölf Immissionspunkten für verschiedene Szenarien prognostiziert. So wurde die Verlegung des Ortsschilds weiter stadtauswärts und eine damit verbundene Geschwindigkeitsreduzierung auf der K 46 in die Berechnungen einbezogen. Die Ergebnisse fasste der Sachverständige des Büros Normec Uppenkamp so zusammen: „Die Verkehrslärmbelastung für die Umgebung des Plangebietes bleibt durch das Vorhaben gleich beziehungsweise verbessert sich stellenweise deutlich. Bezüglich der Gewerbelärmbelastung ergeben sich für einen Großteil der betrachteten Immissionsorte mitunter deutliche Verbesserungen. An wenigen der umliegenden Immissionsorte erhöht sich die Gewerbelärmbelastung um bis zu 1,8 dB.“

0 Für die Prognose der Geruchsimmissionen berücksichtigte Normec Uppenkamp die im Bau befindliche Abluftreinigungsanlage für die Abluft des Wartestalles sowie der geruchsrelevanten Anlagenteile im Bereich Schlachtung und Lagerung von Schlachtnebenprodukten. Demzufolge führe die Erhöhung der Schlachtkapazitäten vorrangig zu mehr Geruchsemissionen im Bereich der Lebendviehanlieferung.

Wie viel davon in der Nachbarschaft ankommen könnte, wurde für vier Immissionsorte untersucht (Am weißen Kreuz 17, Borkener Straße 177, Am weißen Kreuz 20 und Stockum 3). Das Ergebnis laut der Sachverständigen: „Im Bereich der untersuchten Immissionsorte hat eine Kapazitätserhöhung auf bis zu 70 000 Schweine pro Woche keine relevanten immissionsseitigen Auswirkungen.“

Mit diesen neuen gutachterlichen Bewertungen soll nun der nächste Schritt im laufenden Bebauungsplanverfahren „Heerdmer Esch Erweiterung“, die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form eines öffentlichen Anhörungstermins, erfolgen. Der Termin steht noch nicht fest. In der bereits erfolgten Behördenbeteiligung sind laut Stadtverwaltung keine Hinweise und Bedenken vorgebracht worden, die einer Umsetzung der Planungsabsichten grundsätzlich entgegenstehen.