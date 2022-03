„Schaue, ob meine Freunde noch leben“

Täglich ruft Konstantin Winogradov derzeit per Video in seiner alten Heimat an. „Ich schaue jeden Tag, ob meine Freunde noch leben“, sagt der 49-Jährige, der seit wenigen Jahren in Coesfeld lebt. In Kiew und besonders in seiner ukrainischen Heimatstadt Charkiw hat er viele Freunde, „wie Brüder“ seien diese für ihn.

Aus Charkiw gehen Bilder der Zerstörung um die Welt, immer wieder werden zivile Ziele bombardiert, ganze Viertel liegen in Schutt und Asche. Selbst den international geächteten Einsatz von Streubomben werfen Beobachter der russischen Armee vor. Erinnerungen an Grosny und Aleppo werden wach. „Russland hat den Kurs genommen, alles zu zerstören“, sagt Winogradov. Er selbst will die Bilder nicht zu nah an sich ranlassen. „Ich habe schon alle Emotionen ausgeschaltet. Sonst brennt man.“

Noch sei kein Kontakt abgerissen, im Falle einer Freundin, die sich mit ihrer Familie auf der Flucht befinde, warte er noch auf Nachricht. Ihren Mann mit gebrochenen Beinen und ein kleines Kind habe sie dabei. Jeden, der das Land verlassen wolle, könne er verstehen. „Man ist nicht in der Lage zu verstehen, was das bedeutet.“Andere seien entschlossen zu bleiben – und zu kämpfen. „Die haben Molotows vorbereitet und warten jetzt.“ Die humanitäre Situation verschlimmert sich derweil, Zugang zu Lebensmitteln wird immer schwieriger. „Da muss man sich keine Illusionen machen“, sagt Winogradov. „Es ist Krieg.“

Auch zur anderen Seite habe er Kontakt. „Ich habe auch Verwandte in Russland.“ Denen habe er versucht zu erklären, was in der Ukraine passiere. Ohne Erfolg. „Die wollen nicht wissen, was in Wirklichkeit passiert“, so Winogradov. Die Kreml-Propaganda auf allen Kanälen und die immer drastischeren Repressionen gegen kritische Stimmen in Russland würden ihre Wirkung zeigen. Dennoch sei Putin, den er einen Kriegsverbrecher nennt, nur aus Russland heraus zu stoppen. „Ich hoffe auf einen russischen General Stauffenberg.“

Deutschland habe das Problem Putin viel zu lange ignoriert. „Man wartet immer, bis es zu spät ist.“ Und: „Man darf keine Geschäfte mit Autokraten machen.“ Hoffnung mache aber die weltweite Welle der Solidarität mit der Ukraine. Zusammen mit seinem Bruder habe er auch schon Hilfsgüter gesammelt. Besonders Verbandsmaterial werde weiterhin gebraucht.

„Wir erleben gerade historische Prozesse mit. Das wird irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen“, sagt Konstantin Winogradov. „Ich hoffe, die werden noch geschrieben“, sagt er – und lacht. Manchmal ist Galgenhumor das einzige, das noch bleibt.