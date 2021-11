Scheinwerfer setzen Farbakzente

„Coesfeld strahlt mehr als je zuvor“, schwärmt Irmgard Marhold, als sie durch die beleuchtete Innenstadt läuft. Und tatsächlich: Die Weihnachtsbeleuchtung hat sich in diesem Jahr verändert. Neue, bunte Scheinwerfer und bekannte Lichterketten tauchen die Stadt in ein vorweihnachtliches Gewand. Erstmals erstrahlten die Lichter am Samstagnachmittag um exakt 17 Uhr. Mit einem kleinen Event läuten Bürgermeisterin Eliza Diekmann, Antje Evers von den Stadtwerken sowie Michael Banneyer und Stefanie Borgert vom Stadtmarketingverein die Weihnachtszeit offiziell ein.

Das passiert normalerweise am Lichtersamstag. Doch in diesem Jahr findet dieser wegen der Coronapandemie erneut nicht statt. Trotzdem wurde es festlich. Nicht zuletzt dank der Jugendblaskapelle, die mit Weihnachtsliedern auf die Adventszeit einstimmte. Von einem Balkon gegenüber der Kupferpassage erzählten die Verantwortlichen eine weihnachtliche Geschichte und nahmen das Publikum mit in die Vergangenheit. 1869 gab es in Coesfeld die erste Gasstation, mit der die ersten Straßenlaternen betrieben wurden. Seit dieser Zeit sind nicht nur einige Lichter hinzugekommen, inzwischen ist alles elektrisiert. „Die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr wird durch 100 Prozent Öko-Strom betrieben“, erklärt Evers. Und der ist sogar ‚Made in Coesfeld’ - genauer gesagt ‚Made in Lette’ – und kommt direkt aus dem Windpark im Letter Bruch. Aber nicht alles Licht wurde aus Lette importiert. Die Helfer verteilten 100 kleine Teelichter, und damit symbolisch das Licht in Coesfeld.

Zahlreiche Scheinwerfer verleihen ab sofort der Stadt mit Einbruch der Dunkelheit einen besonderen Charme. „Mein persönliches Highlight sind die Scheinwerfer über der Bäckerei an der Kupferpassage“, berichtet Banneyer. Weitere Häuser werden durch Scheinwerfer in ein besonderes Licht getaucht. Ebenso wie mehrere Bäume, die so auch im Winter in einem strahlenden Grün erscheinen.

Darüber hinaus sind in der Stadt viele kleine Tannenbäume aufgestellt, die in den kommenden Wochen von lokalen Gruppen dekoriert werden und dafür sorgen, dass Coesfeld zum Winter-Wunderland wird.