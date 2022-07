„Scheuklappen ausräumen“ als Ziel

Größe ist relativ zu sehen, kaum erklimmt Mathias Mester die Bühne in der VR-Bank, ist er auf Augenhöhe mit Pressesprecher Thomas Borgert, der neben der Bühne steht und sich freut, zum ersten Mal im Treffpunkt Literatur eine „Coesfelder Größe“ zu begrüßen. Viel braucht man über „Matze“ nicht zu sagen, jeder kennt den kleinwüchsigen Leichtathleten und mehrfachen Welt- und Europameister im Behindertensport – eben den „Weltmester“, wie es humorvoll auf seinem T-Shirt prangt. Entsprechend hat Barbara Heuermann den Büchertisch mit Speeren und Kugeln geschmückt.

Mathias Mester liest im Treffpunkt Literatur in der VR-Bank aus seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“ und unterhält bestens mit humorvollen und nachdenklich stimmenden Schilderungen aus seinem Leben aus Kleinwüchsiger und Leistungssportler.

Die Lounge in der VR-Bank ist voll besetzt, als der 35-Jährige es sich im Sessel bequem macht für seine allererste Lesung aus seinem ersten Buch „Klein anfangen, groß rauskommen: mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“. Das Buch hat er zusammen mit dem Sportjournalisten Holger Schmidt geschrieben, dem er auf seiner sportlichen Reise begegnet ist und der sich begeistert zeigte von den vielen Geschichten und Anekdoten, die Mester mit dem eigenen Humor erzählte.

Am Anfang der Lesung stehen einige typische Witze, die klein geratene Menschen über sich ergehen lassen müssen oder bestenfalls selber bringen. Doch Mesters Buch ist viel mehr, als eine Sammlung von Anekdoten über Kleinwuchs. „Ich bin laut, vorlaut, frech und auch ganz lustig. Viele glauben, das sei eine Art Kompensation, das mag in manchen Situationen stimmen, aber eigentlich ist es einfach mein Charakter“, beschreibt er seine positive Lebenseinstellung und betont im weiteren Verlauf, dass er zu Hause nie verhätschelt worden ist, nie gehört hat, „du kannst das nicht, du bist behindert“ – die beste Schule fürs Leben. „Vielleicht gelingt es mir, mit diesem Buch einige Scheuklappen auszuräumen und zu zeigen, wir sind ganz normal“, hofft Mester.

Seine Lesung vereint viele Empfindungen. Es ist interessant, aus dem bunten Leben eines großen Sportlers zu erfahren – Mester schildert in einem Kapitel, wie er zum Leistungssport gekommen ist. Es ist sehr lustig, wenn er von seinen Erlebnissen in der ersten Wohngemeinschaft mit einem 193 cm großen Mitbewohner berichtet, der aber fast blind ist – es sei ziemlich dreckig gewesen, so Mester, denn „er hat den Staub nicht gesehen und ich bin nicht dran gekommen“.

Und die Lesung regt immer wieder zum Nachdenken an, etwa wenn er über Erfahrungen mit den Eltern seiner normal großen Freundinnen berichtet, die ihn nach erster Skepsis entspannt in die Familie aufnahmen, im Laufe der Zeit aber Bedenken wegen seines Kleinwuchses äußerten, die ihn tief verletzten.

In allen Stimmungslagen trifft Mester den richtigen Ton. Die Zuhörer stellen ihm viele Fragen, natürlich auch zu „Let’s Dance“ und zu seinem weiteren Lebensweg nach Beendigung der Sportkarriere, der ihn ins Entertainment führen soll.

Dafür drücken alle sie Daumen, denn da wäre dieser sympathische und lebensfrohe Mensch sicher ein wichtiger Botschafter in Bezug auf den Umgang mit Behinderung.