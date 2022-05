Schleppender Wahlauftakt

(ds). Der Wahl zum Landtag hat heute Morgen in Coesfeld eher schleppend begonnen. „8,2 Prozent der Wahlberechtigten haben gewählt“, berichtete Benno Eink von der Stadt Coesfeld um 11.30, nach einer Blitzumfrage in den Wahllokalen. Das sei im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren „leicht unterdurchschnittlich“. Auch wenn man die Briefwähler hinzurechnet, ist noch kein wirklich großer Schub zu spüren. Dann sind es etwas über 44 Prozent.

Die meisten Landtags-Kandidaten aus Coesfeld haben selbst per Brief gewählt. Nur Mareike Raack (Grüne) fand sich schon am frühen Morgen an der Urne in der Ludgeri-Schule ein. Danach wanderte sie auf dem Jakobsweg nach Borken, um sich das Warten bis zur Stimmauszählung am Abend zu versüßen. Die Grünen treffen sich dann zur Wahlparty im Cafe Central.

Wilhelm Korth (CDU) will mit seinen Unterstützern aus dem ganzen Wahlkreis in Gescher feiern. Henning Höne fährt schon am Nachmittag nach Düsseldorf. SPD-Ortsvereinschef Sami Bouhari muss seinem Kandidaten Jan Kemper aus Heiden von zu Hause aus die Daumen drücken – er ist in Corona-Quarantäne. Und auch Sarah Albertz von den Grünen, ebenfalls von Corona heimgesucht, hofft vom heimischen Sessel aus auf einen grünen Wahlsieg.

Wer von den Kandidaten wirklich feiern kann, erfahren Sie am Abend online und morgen früh mit ausführlichen Stellungnahmen der Protagonisten aus der Allgemeinen Zeitung.