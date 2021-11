Schlosspark und Stadt leuchten in Orange

COESFELD

Die Stadt Coesfeld beteiligt sich am Donnerstag (25. 11.) am Gedenk- und Aktionstag anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. „Unter dem Motto ,Orange the World’ werden der Schlosspark und der Torbogen über der Bernhard-von-Galen-Straße orange beleuchtet“, informiert die Coesfelder Gleichstellungsbeauftragte Anne Hemker. Die Farbe Orange symbolisiert eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen.