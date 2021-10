Schluss nach 60 Laienpredigten

Coesfeld

Nach 20 Jahren, fast 60 Laienpredigten und rund 15 000 Zuhörern ist Schluss mit der erfolgreichen Reihe in der Jakobi-Kirche. Der Grund: Der Arbeitskreis Glaube und Leben der Pfarrgemeinde St. Lamberti löst sich auf und das bedeutet auch das Aus für das zweite beliebte Angebot mit dem einprägenden roten Logo: den Haltepunkt im Advent. Aber eine gute Nachricht hat Pastor Franz Westerkamp doch zum Pressetermin am Mittwoch mitgebracht: „Das Seelsorgeteam in St. Lamberti ist sich einig, dass die Laienpredigten in irgendeiner Form neu aufgelegt werden sollen.“ Wie? Das hänge vor allem auch von den Personen ab, die bei den bevorstehenden Wahlen zum Pfarreirat für die nächsten Jahre Verantwortung übernehmen. Für den Haltepunkt, der personell und zeitlich sehr aufwändig zu betreuen war, gibt es vorerst kein Nachfolgeangebot.

Von Ulrike Deusch