Schmissige Komödie mit Sound der 80er

Die Corona-Pandemie hat ja vielen Hochzeitspaaren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da kommt in diesem Sommer eine unterhaltsame Hochzeitskomödie an der Freilichtbühne wie gerufen, um das Thema Heiraten in Erinnerung zu rufen. Versehentlich ist in der Oster-Ausgabe dazu ein falscher Artikel erschienen. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nun mit diesem Text Lust auf die Komödie machen können.

Das Musical „Eine Hochzeit zum Verlieben“ basiert auf einer US-amerikanischen Filmkomödie. „Es ist eine schmissige Komödie und Liebesgeschichte, die in den späten 80er Jahren spielt und in der es viele Verwicklungen darum gibt, wie man denn nun tatsächlich die Eine oder den Einen findet – am Ende kommt natürlich zusammen, was zusammen gehört“, schmunzelt Regisseur Harald Kratochwil.

Das Stück erzählt vom Liebeskummer des Sängers Robbi Hart (Jan Strotmann), der kurz vor der Hochzeit von seiner Braut sitzen gelassen wird und nun keinen Gefallen mehr am Leben und erst recht nicht an seinem Job findet, denn seine Band wird vor allem für Hochzeiten gebucht. Aber da gibt es noch die hübsche Kellnerin Julia (Celine Bergerbusch). Dumm nur, dass die dem Finanzhai Glen das Ja-Wort geben will.

Kratochwil hat schon zahlreiche Stücke an der Freilichtbühne inszeniert, als letzte „9 to 5“ und „Im weißen Rössl“. In dem diesjährigen 24-köpfigen Ensemble sind daher viele Darsteller, die er bereits kennt, aber es gibt auch viele Neuzugänge in allen Altersklassen. „Es ist schön zu sehen, was da aus den Kinderstücken nachgerückt ist, aber es ist auch toll, neue Gesichter kennen zu lernen“, freut er sich. Mit einer Altersspanne von 17 bis 62 Jahren ist es ein sehr buntes Ensemble, das trotzdem eine homogene Gruppe bildet, in die sich auch die Neuen nahtlos einfügen. „Es macht viel Freude, hier zu arbeiten, denn alle haben das gemeinsame Ziel, etwas Gutes auf die Bühne zu bringen“, erklärt Kratochwil.

Dazu zählt auch die Zusammenarbeit im künstlerischen Team mit Oliver Haug als musikalischem Leiter, der von Juli Klos als Vocal Coach unterstützt wird und Kati Heidebrecht als Choreografin. „Die Musik ist ungeheuer vielschichtig, von rockig bis schmusig und hat ganz viel Anlehnungen an musikalische Motive von Queen bis Anatevka, man glaubt, man kennt die Songs und dann führt es einen doch woanders hin“, beschreibt Haug einen hohen Wiedererkennungswert des Sounds, der sich an die Musik der 80ger Jahre anlehnt und einfach gute Laune macht. Dabei wird die Story in den Solos, Duetten und Ensemble-Nummern weiter gesponnen. Das ganze Ensemble sei ständig gefragt, erklärt Heidebrecht. „Das Stück ist schwer gefüllt mit vielen schmissigen Tanz-Nummern, die ein hohes Tempo haben und es wird immer schwerer und schwerer, weil ich weiß, was die Leute können“, beschreibt sie augenzwinkernd die Herausforderungen. Bis zur Premiere am 21. Mai gibt es also noch viel zu tun. Die Bühne stellt sich auf eine normale Saison ein.

7 Karten gibt es auch für das Familienmusical „Pippi Langstrumpf“ (Premiere am 4. Juni) und die Musical-Night am 2. und 3. Juli.