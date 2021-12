Schnelle Hilfe auf kurzen Wegen

Stricker hat von Februar bis April gemeinsam mit der DJK Eintracht Coesfeld und rund 40 ehrenamtlichen Fahrern einen Shuttle-Dienst von Coesfeld zum Impfzentrum in Dülmen angeboten. „Während dieser Aktion wurden 350 Personen über 80 Jahre dorthin gebracht“, resümiert Stricker. Besonders bei den Gesprächen, die während der Fahrt geführt wurden, „haben mir viele davon berichtet, wie schwierig es zum Teil für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität es ist, den Alltag zu bewältigen“, erzählt der Coesfelder. Die Idee eines Seniorenbeauftragten war somit geboren.

Dazu soll zunächst ein Pool aus ehrenamtlichen Helfern geschaffen werden. In einer Übersicht soll aufgelistet werden, wann wer zur Verfügung steht. Senioren, die die Hilfe in Anspruch nehmen möchten, sollen eine Telefonnummer wählen können und landen laut Vorstellungen von Stricker dann bei der Stadt. Der Verwaltungsmitarbeiter wiederum gibt dem Ehrenamtlichen, der „im Dienst“ ist, Bescheid. So sollen die kleinen Alltagsprobleme „schnell und unkompliziert gelöst werden“, berichtet Martin Stricker weiter.

Ein Beispiel, wie diese Probleme aussehen könnten, hat er auch direkt parat: Vor Kurzem hatten sich Verwandte eines 84-Jährigen den Bulli vom DJK ausgeliehen, um zum Flughafen zu kommen. „Er traute sich dann aber nicht, den Wagen wieder zurückzufahren. Das habe ich dann schnell übernommen.“

Um seine Idee vorzustellen, hat Stricker bereits zu einigen Vereinen und Institutionen Kontakt aufgenommen und sei auf positive Rückmeldungen gestoßen. „Das A und O ist aber, dass es ein Netzwerk gibt“, betont Stricker. Sicherlich sei ihm dabei der Pool der ehrenamtlichen Fahrer zum Impfzentrum hilfreich, „eventuell erklärt sich davon der eine oder andere bereit, unterstützend zur Seite zu stehen“, hofft der engagierte Coesfelder. Das Potenzial jedenfalls sehe er, wenn er daran zurückdenkt, wie schnell sich das Netzwerk der Fahrer zu Jahresbeginn aufgebaut hatte.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, in dessen Sitzung der Antrag von Stricker in diesem Monat auf den Tisch kam, haben diesen an den zuständigen Fachausschuss verwiesen. Ob die Stadt diese Verbindungsstelle einrichten wird, wird am 1. Februar in der Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren und Soziales diskutiert.