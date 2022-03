Schnelle Hilfe bei Brustschmerzen

Diese Patienten können sich in den Christophorus- Kliniken besonders gut aufgehoben fühlen, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Die dortige Chest Pain Unit (CPU) der Klinik für Kardiologie zur Versorgung von unklaren Brustschmerzen hat jetzt eine Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) erhalten.

„Die Chest Pain Unit hat das Ziel, plötzliche, unklare Brustschmerzen schnellstmöglich abzuklären. Sind diese Schmerzen ein Symptom für einen Herzinfarkt oder eine andere schwere Herzerkrankung?

Innerhalb kürzester Zeit stellen wir mit Hilfe von Monitorüberwachung, Ultraschalluntersuchung des Herzens, Computertomographie sowie EKG- und Laborkontrollen fest, ob ein lebensbedrohlicher Notfall vorliegt“, erläutert Dr. Stefan Strick, Chefarzt der Klinik für Kardiologie.

„Liegt ein Notfall vor, werden individuell auf die oder den Betreffenden abgestimmte Maßnahmen von einem speziell ausgebildeten Team eingeleitet und sofort die Untersuchung und Behandlung im Herzkatheterlabor oder mit Hilfe anderer Methoden durchgeführt“, ergänzt Oberarzt Dr. Markus Emmerich, der die CPU leitet und maßgeblich an ihren Vorbereitungen beteiligt war.

Um eine CPU zertifizieren zu können, setzt die DKG strenge Kriterien voraus: So muss schon die Behandlung im Rettungswagen nach festgelegten Abläufen durchgeführt werden und in der Klinik kontinuierlich bestimmtes Pflege- und Arztpersonal im Einsatz sein. Weiterhin muss eine enge Kooperation mit niedergelassenen Ärzten sowie gegebenenfalls weiterversorgende Spezialkliniken bestehen.

Die Auditoren der DKG seien unter anderem besonders davon angetan gewesen, dass in der Coesfelder Klinik die CPU mit ihren vier Betten unmittelbar in der Nähe der Herzkatheter-Labors sowie anderer wichtiger Bereiche liegt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Auch schon vor der Zertifizierung wurden die Patienten mit unklaren Brustschmerzen in der Klinik für Kardiologie exzellent versorgt. So wurden bereits in den vergangenen zehn Jahren mehr als 2800 Patienten mit Herzinfarkt und drohendem Herzinfarkt schnellstmöglich im Herzkatheterlabor erfolgreich untersucht und auf der jetzt zertifizierten Station schon in diesem Zeitraum unter optimalen Behandlungsbedingungen nachversorgt.

„Doch die nun intensive Überprüfung von externen Gutachtern und ihre anschließende Vergabe des Zertifikats bestätigen jetzt auch nach außen eindrücklich die hohe Qualität der Chest Pain Unit“, freut sich Geschäftsführer Dr. Jan Deitmer.