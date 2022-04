Schon mehr als die Hälfte der Lose weg

(fab). Die corona-bedingten Veranstaltungsabsagen haben die Enten schon mal geschickt umschifft. Am Pfingstsonntag (5. Juni) gehen sie wieder zum Entenrennen auf der Umflut an den Start und bleiben damit im gewohnten Turnus – alle drei Jahre.

„Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass wir uns an die Pfingstwoche anschließen dürfen“, sagt Dr. Martin Müller, Stiftungsvorsitzender des Kinderhilfswerks „Der Blaue Elefant“. Der Schwerpunkt der diesjährigen Spendenaktion liegt bei der medizinischen Kinderschutzambulanz der Christophorus-Kliniken, die 50 000 Euro erhält.

Sechs Preise, jeweils mit einer Gewinnchance von 1:5000 warten auf die Gewinner: Allen voran ein roter Hyundai i10 als Hauptpreis. Bereits vor dem Hauptrennen mit den 5000 kleinen Quietscheentchen gehen ihre großen Geschwister, die Big Ducks an den Start, die von Sponsoren erworben und meist von Kita-Gruppen und Schulklassen gestaltet werden.

Der Losverkauf laufe gut an, berichtet Müller. Bereits mehr als die Hälfte der 5000 Lose für fünf Euro seien vergriffen. Schon zum Verkaufsstart auf dem Frühlingsmarkt habe er gegen Mittag noch Nachschub holen müssen, weil so viele verkauft wurden. Dr. Stephan Behr, Präsident des Lions Club Coesfeld bestätigt: Trotz eines kleineren Besucheraufkommens sei die Resonanz sogar größer als in früheren Jahren gewesen.

Ein paar Gelegenheiten zum Erwerb bleiben noch. So gibt es auf den Feierabendmärkten am 5. und 19. Mai sowie bei der Pfingswoche vom 1. bis 4. Juni einen Verkaufsstand. Dazu kommt der Vorverkauf in der AZ-Geschäftsstelle (Rosenstraße 2) sowie in der Spielkiste (Schüppenstraße 9).

Sobald die Lose verkauft sind, steht einem spannenden Entenrennen nichts mehr im Wege. Viele Helfer wie das THW und der Tauchclub packen mit an. Dazu gibt es an der Strecke auch Kuchen und Getränke, deren Erlöse in die Stiftung fließen. „Das wird eine tolle Veranstaltung für Coesfeld“, freut sich Dr. Stephan Behr.