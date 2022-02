Schule als Epizentrum des Frusts

Hohes Infektionsgeschehen, chaotische Regeln, ausgebranntes Personal, verzweifelte Eltern und verunsicherte Kinder – wenn es so etwas wie das Epizentrum des Pandemie-Frusts gibt, dann sind das derzeit wohl die Grundschulen. Im ganzen Land hissen sie deshalb weiße Fahnen. So nun auch die Martin-Luther-Schule.

Weiße Flaggen an der Martin-Luther-Schule

Manuel Kaps (OGS, v.l.), Ute Hoppe (Schulleiterin), Jenny Müthing (Schulpflegschaftsvorsitzende) und Kerstin Bauerdick (Lehrerin) wollen mit den weißen Flaggen an der Martin-Luther-Schule ein Zeichen setzen. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Gewerkschaften VBE und GEW.

„Wir wollen signalisieren, dass wir an der Belastungsgrenze sind“, sagt Schulleiterin Ute Hoppe. Immer neue Aufgaben kämen hinzu, ohne jede Entlastung. Ihr Arbeitstag gehe regelmäßig von früh morgens bis spät abends. All dies sei in einer Notsituation gerne möglich, „aber das haben wir jetzt seit zwei Jahren. Ich mache mir große Sorgen, wie lange das noch gehen kann“, sagt Hoppe. „Die pädagogische Arbeit kann dabei nur auf der Strecke bleiben.“ Auch den Schutz des Lehrpersonals könne sie unter diesen Bedingungen nicht mehr gewährleisten.

„Alle stehen extrem unter Druck“, sagt Lehrerin Kerstin Bauerdick. Seit Monaten müsse sie täglich parallel für Präsenz- und Distanzunterricht planen. Dazu kämen immer mehr Dokumentationsaufgaben und immer mehr Elternanrufe. „Man hat das Gefühl, man kommt da gar nicht mehr raus.“ Der Gipfel sei dann die jüngste Entscheidung des Ministeriums, infizierte Klassen zum Selbsttest in die Schule zu schicken. Tests, bei denen sie ohne Schutzkleidung assistieren muss. „Das macht ohnmächtig und fassungslos“, sagt die Lehrerin.

Ähnlich dürften sich auch viele Eltern fühlen. „Es sind alle kaputt und enttäuscht“, sagt die Schulpflegschaftsvorsitzende Jenny Müthing. „Nicht nachvollziehbar“, nennt sie die neue Teststrategie des Ministeriums. Und zu allem Überfluss seien alle Beteiligten „superspät informiert“ worden. „Kinder sind seit zwei Jahren immer die Leidtragenden“, so die Elternvertreterin. Auch im Nachmittagsbereich könne man den Kindern derzeit kaum gerecht werden, berichtet OGS-Mitarbeiter Manuel Kaps. „Ich habe das Gefühl, wir putzen und wischen mehr, als uns um die Kinder zu kümmern.“ Besonders den Erstklässlern werde das Ankommen erschwert. „Da geht ganz viel Zwischenmenschliches kaputt“, so Kaps.

„Das Maß ist voll“, sagt Lehrerin Bauerdick. Das Kollegium sei nicht erst seit der Pandemie völlig überlastet. Als mögliche Entlastung sieht sie externes Testpersonal („nicht unsere Aufgabe“) und die Streichung von Unterrichtsinhalten („Mut zur Lücke“) oder Nebenfächern.

„Uns fehlt ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt Ute Hoppe. „Unsere Ressourcen sind nicht endlos, wir sind auch nur Menschen.“ Zwar gehe sie nach wie vor gerne in die Schule, „aber man kann nicht so tun, als wäre alles in Ordnung.“