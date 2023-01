Schulen wollen an Skifreizeiten festhalten

Erstmals seit drei Jahren sind die Neuntklässler des Nepomucenums in dieser Woche wieder zur Skifreizeit in Bramberg im Salzburger Land. Für die Achtklässler der Freiherr-vom-Stein-Realschule geht es im Februar nach Reinswald in Südtirol. Der dortige Saisonauftakt Anfang Dezember war nur durch künstliche Beschneiung aus der Schneekanone möglich. Die kommt in Zeiten der Klimakrise immer häufiger zum Einsatz. Zuletzt gingen Bilder von Kunstschnee-Pisten zwischen grünen Hängen um die Welt. Nicht nur deshalb wird immer öfter gefragt: Sind schulische Skifreizeiten noch zeitgemäß?

Kunst- statt Naturschnee: So wie hier im bayerischen Brauneck könnte Wintersport künftig häufiger aussehen. Die Temperatur in den Alpen steigt sogar schneller als im Rest Europas.

Grundsätzlich ja, findet Angela Bülo, Schulleiterin des Nepomucenums. „Ich persönlich finde die Verkürzung auf die Klima-Diskussion zu kurz gegriffen.“ Wie beim privaten Urlaub müsse man eben Prioritäten abwägen. Anders als dieser sind Schulfahrten aber eine Pflichtveranstaltung. Und für viele Familien ein nicht unerheblicher Kostenfaktor. Grundsätzlich müsse man deshalb bei jeder Schulfahrt die Frage stellen, in welchem Umfang diese noch umsetzbar sei, so Bülo. Genau das passiere aber auch, indem man sich regelmäßig mit der Schulkonferenz abstimme.

Ähnlich sieht das an der Freiherr-vom-Stein-Realschule aus, wie Sportlehrer Michael Hänel berichtet, der das Wintersportprojekt mit seinem Kollegen Jörn Stobbe leitet. „Wir vom Organisationsteam sind die ersten, die hinterfragen, ob so etwas noch durchführbar ist“, so Hänel. Vor jeder Fahrt hole man neben Schulleitung und Schülerschaft auch die Eltern mit ins Boot. Erst bei sehr hoher Zustimmung beginne die Planung einer Fahrt.

Die Kritik könne er durchaus verstehen, so Hänel. „Wintersport ist nach unserer Meinung nur noch in Grenzen vertretbar, gerade vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Klimaschutz.“ Deshalb werde das Thema Wintersporttourismus, etwa bei einem Projekttag, auch kritisch begleitet.

So wünscht es sich auch das NRW-Schulministerium. Skifreizeiten seien ein wichtiger Bestandteil der Schulkultur, heißt es aus dem Ministerium auf Nachfrage. Solche Fahrten könnten auch das Interesse und Verständnis für den Schutz der Natur wecken. „Dabei sind – vor dem Hintergrund des sich verändernden Klimas und der Auswirkungen für einen ökologisch verträglichen Wintersportbetrieb – die entstehenden Zielkonflikte bewusst zu machen“, heißt es vom Ministerium.

Der Kostenfaktor einer Fahrt sei nicht zu unterschätzen, sagt Hänel. Knapp 400 Euro seien das pro Schüler für eine Woche. Angela Bülo will lieber keine Zahl nennen. Kostensparend wirke sich aber aus, dass die Skikurse in Eigenregie durchgeführt würden. Neben den begleitenden Lehrern mit Skilehrer-Schein gebe es auch regelmäßig Ehemalige der Schule, die als Begleitung mitkämen. Dazu wird das Geld schon von der 5. Klasse an angespart. Und ein Skibasar soll den kostengünstigen Einkauf von Kleidung und Ausrüstung ermöglichen. Ähnliche Angebote gibt es auch an der Freiherr-vom-Stein-Realschule. Zudem besteht bei finanziellen Engpässen an beiden Schulen die Möglichkeit zur Unterstützung durch den Förderverein.

Und so könnte man das Kosten-Argument auch umdrehen. Denn ein Skiurlaub ist für armutsbetroffene Familien oft unerschwinglich. „Vielen Kindern wird die Chance erst durch uns ermöglicht“, sagt Hänel. Eine günstigere Alternative, einmal in diesen Genuss zu kommen, gebe es nicht. So ermögliche die Schule auch Teilhabe, meint Angela Bülo.

Aus gutem Grund sei die Skifreizeit deshalb seit vielen Jahren im Schulprogramm verankert. „Das ist ein ganz wichtiges Gemeinschafts-Erlebnis“, so die Schulleiterin. Auch Michael Hänel betont das „Wir-Gefühl“ und fügt hinzu. „Auf solchen Fahrten entstehen Freundschaften.“ Sport und Gemeinschaft seien ein Motor für Teilhabe, Integration und Inklusion – und deshalb auch für ihn eine „Herzensangelegenheit“.